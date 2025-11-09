Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

En un fin de semana que estuvo marcado por el anuncio de la renovación de Franco Colapinto con Alpine para la siguiente temporada de la Fórmula 1, el pilarense no tuvo demasiadas alegrías más allá de su continuidad en la máxima categoría. El sábado se accidentó en la carrera sprint, mientras que este domingo no pudo sacarle provecho a los tres abandonos que tuvo el Gran Premio de Brasil.

El piloto argentino inició la carrera con los neumáticos medios y mantuvo un buen ritmo durante la primera parte, en la que llegó a colocarse en la zona de puntos hasta que tuvo su primer ingreso a boxes en la vuelta 30. A causa de esto, Colapinto cayó al decimosexto puesto con la goma blanda, la cual no tuvo las mejores prestaciones para el circuito de Interlagos, a tal punto de que solamente se mantuvo con ella por 14 giros.

Tal es así que el pilarense volvió a ingresar a boxes en la vuelta 44, momento en que se dio una lenta detención de los mecánicos de Alpine, que perdieron un par de segundos que fueron clave para el piloto. Y es que la segunda parada de Franco tuvo una duración de 5.4 segundos, lo que se tradujo en que vuelva a la pista en el decimoséptimo lugar y sin muchas chances de recuperar posiciones.

Considerando que una detención promedio ronda entre 2.6 y 3.2 segundos, el tiempo que se tomaron los mecánicos hizo que el argentino vea afectado por esto su resultado en el GP de Brasil, donde terminó decimoquinto. De hecho, Colapinto quedó a 2.011 segundos de Fernando Alonso en el clasificador final, lo que demuestra el impacto que tuvieron esos segundos perdidos en el boxes.

Según se puede apreciar en el video, el problema estuvo en el neumático delantero derecho, en el que los mecánicos tardaron más en iniciar el proceso para cambiar la goma. Cabe mencionar que, a la salida de boxes, se pudo ver a “Fran” negar con la cabeza, a sabiendas de que iba a salir perjudicado por la lentitud de su equipo en el pitlane.

Colapinto estuvo con la camiseta de Boca en Brasil.

El festejo de Colapinto en las redes

A pesar de no haber logrado el cometido de sumar puntos en el GP de Brasil, el fin de semana es positivo para Franco Colapinto, que no solo obtuvo su renovación con Alpine, sino que también celebró la victoria de Boca Juniors en el Superclásico. A través de su cuenta de Instagram, el pilarense compartió el posteo del cuadro xeneize sobre el resultado del partido en una story, en la que agregó “Vamooooo” para festejar el 2-0 del “Xeneize”.