La polémica frase de Oscar Piastri sobre el incidente que produjo en el GP de Brasil: “Nada diferente”

A Piastri se le empieza a escapar el campeonato.

Desde que inició la segunda mitad de la temporada, el rendimiento de Oscar Piastri ha caído en picada, con los choques en Bakú y las sprints de Austin e Interlagos que le impidieron sumar puntos. A causa de esto, el oceánico perdió el liderato con Lando Norris en el GP de México, aunque la diferencia era de tan solo un punto para el momento de visitar el Autódromo José Carlos Pace, pero se fue a nueve luego de la sprint.

Por tal motivo, el piloto australiano intentó ganar terreno este domingo en el GP de Brasil de la Fórmula 1, que inició con el accidente de Gabriel Bortoleto que lo dejó afuera de la carrera antes de completar la primera vuelta. En la reanudación, Piastri causó el segundo incidente de la carrera al bloquear en la entrada a la curva y chocar a Andrea Kimi Antonelli, cuyo Mercedes se salió de control e impactó con el Ferrari de Charles Leclerc.

Aunque el italiano pudo continuar, no sucedió lo mismo con el monegasco, que perdió la rueda delantera izquierda por el contacto con el W16 y debió retirarse. Como consecuencia de esto, el oceánico fue considerado el culpable del abandono de Leclerc y recibió una sanción de diez segundos, algo que no ha hecho que el piloto de McLaren recapacite demasiado, puesto que tras la carrera afirmó que haría lo mismo si tuviese la oportunidad.

“A mis ojos tenía una oportunidad muy clara por el interior, así que fui a por ella. Sí, bloqueé por un momento, pero estaba justo en el vértice, en la línea blanca. No podía continuar hacia la izquierda y simplemente no puedo hacerme desaparecer”, comenzó el australiano en declaraciones rescatadas por Motorsport. Y es que en su afán por acercarse a Norris, Piastri señaló que tomó la decisión que consideró más efectiva.

“La decisión es la que es. Fue uno de los muchos momentos difíciles de este fin de semana, pero si pudiera volver a hacerlo, no habría hecho nada diferente”, añadió Oscar. Desde su perspectiva, no se trató de una maniobra ambiciosa como consideran los especialistas, sino de un movimiento justo que no justifica la penalización que recibió: “Si hubiera ido aún más profundo, habría sido realmente ambicioso. Pero estaba justo donde tenía que estar. Si me hubiera pasado el vértice, habría entendido la penalización, pero estaba todo lo a la izquierda que podía estar”.

Piastri quedó a 24 puntos de Norris.

La respuesta de Antonelli a Piastri

Oscar Piastri, que finalizó quinto en el GP de Brasil, señaló que Andrea Kimi Antonelli no le había dejado espacio suficiente y que eso generó el contacto. Sin haber visto la maniobra, el italiano, que quedó segundo entre Lando Norris y Max Verstappen, respondió: “En ese momento tenía a Charles a la derecha y Oscar se colaba por la izquierda, pero cuando fui a frenar ya no le vi. Pensé que Oscar había frenado antes. De todas formas, intenté no cerrarme demasiado, también para dejar un poco de espacio a Charles, pero hicimos contacto y desafortunadamente alcancé a Charles, pero tuve suerte porque conseguí continuar, aunque el coche estaba dañado”.