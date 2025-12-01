Tinelli contó la verdad de lo que pasó con el "desodorante": "Mis hijos me preguntaban"

Marcelo Tinelli se refirió a uno de los mitos más polémicos sobre él.

Marcelo Tinelli volvió a referirse al histórico mito del “desodorante”, una versión que lo persiguió durante años y que surgió tras la publicación de un libro donde, según contó, se mencionaban tres episodios falsos sobre su vida. En una charla con Ángel de Brito en su stream Ángel responde (Bondi), el conductor detalló por qué decidió habilitar chistes sobre ese tema en sus últimas apariciones públicas, pese a tratarse de una situación que afectó a su familia.

De Brito le preguntó directamente: “¿Por qué jodiste con lo del desodorante?”. Tinelli explicó: “Una cosa es que yo habilite el chiste…”. Ante la consulta del periodista sobre el origen del rumor —“¿Ventura fue el que lo dijo? Hace como 10, 15 años…”—, Tinelli confirmó: “15 años. Pusieron un libro, que lo tengo guardado, que dijeron tres cosas que me parecieron tremendas. Una que me habían puesto un desodorante en el…”.

En ese repaso, De Brito recordó otros mitos atribuidos al conductor: “que habías cerrado la guardia de la Trinidad… Imaginate si nadie se va a enterar…”. Tinelli sumó: “Sobre todo para mis hijos que me preguntaban si era real. Yo les dije que no. Otra cosa que dijeron es que era gay y que yo hacía fiestas con travestis en el hotel Faena. Ese libro tiene la firma de dos periodistas”.

El día que Marcelo Tinelli bromeó sobre el "desodorante"

El tema había reaparecido meses atrás en Estamos de Paso, el programa que Tinelli condujo brevemente en Carnaval Stream. Allí, Juanita Tinelli habló sobre cómo fue crecer escuchando versiones sobre su padre: “No es que repetís vos las anécdotas. Mi entorno, en lo que yo crecí, siempre se escuchó eso. ‘Tu viejo que cortaba las polleritas, tu viejo que se metía tres alfajores, tu viejo con el desodorante…’”.

En esa oportunidad, Tinelli intervino y siguió la broma: “En el traste”. Cande Tinelli también sumó al chiste y bromeó: “Qué fuerte cuando te fuimos a visitar a La Trinidad”. Su padre cerró con ironía: “Yo había cerrado todo el piso y las chicas en un momento pidieron verlo a papá”.