Entradas La Mona Jiménez en La Plata 2025: precios y fecha de cuándo toca

La Mona Jiménez se presenta en La Plata.

El legendario cantante cordobés La Mona Jiménez vuelve a encender el escenario bonaerense con una presentación que promete marcar el cierre del año para los fans del cuarteto. En el mes noviembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, el artista llega con una producción que promete dejar absolutamente de todo, anunciada por su equipo como “La nave del capitán” que aterriza en un nuevo estadio para hacer vibrar al universo entero, según promete el propio cantante.

Tras varios años sin shows en la región, esta cita adquiere un carácter especial: no solo retorna La Mona a la zona sino que lo hace con un montaje pensado para miles de personas, donde el espectáculo visual y musical jugarán un papel protagonista. La organización de este recital dará lugar a la presencia de una leyenda y se trata de uno de los eventos musicales más convocantes del año para la ciudad de La Plata.

Cuándo toca La Mona Jiménez en La Plata

La Mona Jiménez se presenta el 29 de noviembre de 2025 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Las entradas se pueden comprar por estadiounicotickets.com.

La Mona Jiménez, una leyenda viviente.

Precios para ver a La Mona Jiménez en La Plata

Campo General: $45.000 + $6.750 de cargo por servicio.

Cabecera Sur: $40.000 + $6.000 de cargo por servicio.

Platea A Sur: $60.000 + $9.000 de cargo por servicio.

Platea B Sur: $60.000 + $9.000 de cargo por servicio.

Campo Adrenalina: $250.000 + $37.500 de cargo por servicio.

Expectativa por la presentación de La Mona Jiménez

Este show representa una combinación potente: por un lado, La Mona Jiménez, con más de cuatro décadas en los escenarios, sigue siendo un emblema del cuarteto y mantiene una conexión única con su público. Por otro, el regreso al Gran Buenos Aires después de un tiempo sin visitas, sumado a la escala del montaje anunciado, promete una experiencia sonora y visual intensa para quienes aman el ritmo y la fiesta cordobesa.

A lo largo de su carrera, La Mona Jiménez obtuvo 12 veces el Premio Gardel y es el músico con más Premios Konex en Argentina y, con más de 10 mil shows realizados, uno de los artistas con más horas de escenario del mundo. Es considerado "el más federal de los artistas", tras haber cantado en todas las provincias del país en repetidas ocasiones. Tiene más de 100 discos editados, la mayoría con certificación de oro, platino y doble platino.