Recitales y conciertos en noviembre 2025: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Un mes a puro ritmo: los principales escenarios del país se preparan para recibir a artistas consagrados y nuevas figuras que encenderán la escena musical

El mes de noviembre de 2025 llega cargado de recitales y presentaciones imperdibles que reúnen a artistas nacionales e internacionales en los escenarios más importantes de Argentina. Desde figuras consagradas hasta regresos históricos, Buenos Aires y otras ciudades argentinas se preparan para vivir un mes intenso de show en vivo y experiencias musicales únicas.

Cazzu en el Movistar Arena

El mes comenzará con la presentación de Cazzu el sábado 1 de noviembre en el Movistar Arena. En esta nueva etapa, la artista jujeña se encuentra explorando sonidos más personales con Latinaje, su último álbum, donde fusiona ritmos contemporáneos y elementos de la música latina tradicional.

El concierto promete una puesta en escena completamente renovada que refleja su transformación artística y su búsqueda de una identidad más madura y expresiva. Con entradas desde los $35.000, la llamada “jefa del trap” reafirmará su lugar como una de las voces femeninas más influyentes del género urbano.

Tiago PZK presenta su nueva era artística

El martes 4 de noviembre, Tiago PZK subirá al escenario del Movistar Arena para presentar el proyecto que marca el inicio de su nueva etapa musical: Gotti. Bajo este alter ego, el artista experimenta con sonidos oscuros y melódicos influenciados por The Weeknd y New Order.

El espectáculo, con entradas desde los $20.000, se perfila como una experiencia inmersiva que combina performance, concepto visual y libertad creativa. Tiago PZK, uno de los referentes más destacados del pop urbano argentino, promete un show en vivo que simboliza el cierre de un ciclo y el comienzo de otro.

Duki: dos noches de trap en el Movistar Arena

El máximo exponente del trap argentino se presentará los días 6 y 7 de noviembre en el Movistar Arena. Duki, con una carrera que lo llevó desde las batallas de freestyle hasta los escenarios internacionales, ofrecerá dos recitales con entradas desde los $35.000.

Mauro Lombardo, su nombre real, consolidó una estética musical que mezcla trap, reggaetón y hip-hop, inspirando a toda una generación. En esta ocasión, presentará los grandes éxitos de su repertorio junto con nuevas canciones que reflejan su evolución artística y su madurez como intérprete.

Dua Lipa regresa al Estadio River Plate

Una de las visitas internacionales más esperadas será la de Dua Lipa, quien volverá a la Argentina los días 7 y 8 de noviembre. La artista británica se presentará en el Estadio River Plate con un espectáculo que promete una producción de primer nivel.

Con entradas desde los $80.000, la cantante de Levitating y Dance the Night repasará los grandes éxitos de su carrera, combinando pop, electrónica y coreografías impactantes. Será una de las fechas más convocantes del mes, con fanáticos que agotaron la preventa en pocas horas.

La K’onga en Vélez: el cuarteto se adueña del estadio

El jueves 13 de noviembre, La K’onga llegará al Estadio Vélez Sarsfield para ofrecer una gran celebración popular. El grupo cordobés, con más de veinte años de trayectoria, llevará su energía característica a un nuevo nivel con un show en vivo que promete baile, emoción y una fuerte conexión con el público.

Con entradas desde los $45.000, la banda reafirma su rol como embajadora del cuarteto, un género que logró trascender generaciones y conquistar escenarios de todo el país.

Oasis: el regreso más esperado en River

Tras 15 años de ausencia, Oasis volverá a la Argentina para presentarse el 15 y 16 de noviembre en el Estadio River Plate. Las entradas se agotaron en tiempo récord, confirmando la expectativa por el regreso de los hermanos Gallagher y su banda.

El conjunto británico repasará clásicos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova en un recital que promete ser uno de los hitos del año en el país.

Marco Antonio Solís: el romanticismo en escena

El legendario cantautor mexicano Marco Antonio Solís ofrecerá tres fechas en el Movistar Arena los días 20, 21 y 24 de noviembre, con entradas desde los $80.000. En el marco de su gira Más cerca de ti World Tour 2025, el artista recorrerá los grandes éxitos de su extensa carrera.

Con más de cinco décadas de trayectoria y más de 80 millones de discos vendidos, su presencia en Buenos Aires consolida un vínculo emocional con el público argentino, que lo acompaña desde hace décadas.

La Delio Valdez cierra el mes en el Movistar Arena

La agenda de recitales de noviembre concluirá el jueves 27 con la presentación de La Delio Valdez en el Movistar Arena. La orquesta popular celebra el lanzamiento de El Desvelo, su sexto álbum de estudio, en una noche que combina cumbia, baile y una puesta visual imponente.

Después de una gira internacional por América Latina y Europa, el grupo regresa con una energía renovada y un mensaje que une lo íntimo y lo colectivo. Con entradas desde los $40.000, La Delio Valdez promete una gran fiesta para despedir el mes.

Noviembre de 2025 se perfila como uno de los meses más destacados del año en materia de música en vivo. Con artistas de distintos géneros, estilos y generaciones, los escenarios argentinos se preparan para vibrar al ritmo de los mejores recitales y shows en vivo del país.