Entradas Primal Scream en Buenos Aires 2025: precios y fecha de cuándo toca

Primal Scream llega a Argentina 2025.

La emblemática banda británica Primal Scream regresa a Buenos Aires con un concierto que promete ser una celebración de su extensa trayectoria y de su sonido siempre en evolución. Desde sus inicios en los años '80, el grupo liderado por Bobby Gillespie supo fusionar rock, psicodelia, electrónica y soul, dejando huella con discos como Screamadelica, Vanishing Point y XTRMNTR.

Este reencuentro con el público argentino viene acompañado además de la potente banda local Winona Riders, que abrirá la velada con su propuesta cruda y contagiosa en una noche que anticipa energía y buen rock. Una gran posibilidad para disfrutar de toda la música, en una jornada realmente única y especial, que tendrá absolutamente de todo y de la que podrán disfrutar los fanáticos de la música.

Cuándo se presenta Primal Scream en Buenos Aires y por dónde comprar entradas

El show tendrá lugar en el marco del Music Wins Festival 2025 , pero será un evento especial aparte: el lunes 3 de noviembre de 2025, en el recinto C Art Media (Av. Corrientes 6271, Chacarita, CABA) de Buenos Aires.

Precios para ver a Primal Scream en Buenos Aires 2025

Upgrade La Terraza Standing – $70.000

General 1 – $180.000

La Terraza Standing (VIP) – $250.000

Early Tero – $160.000

Un nuevo paso de Primal Scream en Argentina.

Más detalles sobre Primal Scream

El regreso de Primal Scream a Argentina adquiere un carácter especial: después de siete años sin presentarse en el país, la banda británica trae consigo no sólo un repaso de sus clásicos sino también una muestra de por qué siguen siendo relevantes en la escena internacional. Con esta cita en C Art Media, los fans porteños tendrán una oportunidad única de vivir el directo de una banda que se reinventa sin perder su espíritu y que, en esta ocasión, cuenta con el apoyo de una joven promesa local como Winona Riders para abrir la noche.

El festival reunirá a artistas internacionales como Massive Attack, Primal Scream, Tash Sultana, The Whitest Boy Alive, L’Impératrice y más, junto a una destacada selección de talentos locales. Una celebración total de la música independiente en todas sus formas. Su relación con Argentina tiene historia: en 1998 tocaron dos noches seguidas en Museum y dedicaron canciones a Diego Maradona antes de visitar el Monumental para ver a River y Vélez