Veredicto en la causa Cecilia Strzyzowski: condenaron a toda la familia Sena por el femicidio

Finalmente, luego de varias horas de debate, el jurado popular de Chaco condenó este sábado -por unanimidad- a César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, perpetrado a principios de junio del 2023, y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en su rol de partícipes primarios "agravado por el vínculo y violencia de género".

Ahora, luego de que los acusados fueran hallados culpables, será la jueza Dolly Fernández quien determine la pena en función de los mínimos y los máximos que establece el Código Penal.

Por otro lado, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron hallados culpables del delito de encubrimiento agravado. Mientras que Gustavo Melgarejo también fue encontrado culpable pero de delito menor incluido en encubrimiento. Por último, Griselda Reinoso fue absuelta de los cargos y posteriormente, la jueza dictó la absolución y dispuso su inmediata libertad.

La Fiscalía, conformada por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Neila Yael, había pedido que todos los acusados en el proceso sean encontrados culpables. "Gloria y Mercedes piden justicia por su hija y su nieta", apuntó Bogado durante el alegato. Sobre César Sena, aseguró que fue el autor del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género".

Días antes de conocerse el veredicto, Emerenciano Sena y Marcela Acuña ratificaron su inocencia durante sus palabras finales, mientras que su hijo César se mantuvo, una vez más, en silencio. La jueza Fernández comenzó la audiencia de este viernes y, antes de que el jurado se dirija a la sala contigua para debatir la resolución contra los acusados, dio lugar a que los imputados puedan dar sus últimas palabras, momento que fue aprovechado por varios de ellos.

“Primero quiero recalcar mi inocencia en cuanto a que soy una persona que jamás dañaría a otro ser humano, en cuanto a ese delito que se me imputa”, remarcó Acuña y sumó: “Sea cual sea la condena, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa”, expresó y luego habló sobre el Poder Judicial de Chaco.

“Pido que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia. Se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales, con prejuicios, y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo, y me hago cargo de lo que digo, y voy a hacer todo, esté donde esté”, sostuvo.

Al cierre también habló Gustavo Obregón, quien días atrás no había declarado, pero en esta ocasión decidió hacerlo: “Pido perdón por mi acción u omisión. Nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien”.

Cronología del caso Cecilia Strzyzowski

El 2 de junio del año 2023 fue la última vez que se vio con vida a Cecilia, cuando la joven se dirigió a la casa de sus suegros por un supuesto viaje que estos le pagarían con destino a la ciudad de Ushuaia.

2 de junio, 9:16hs.

Cecilia entró a la casa de Santa María de Oro 1640, la cual pertenece a la familia Sena. No se vio a la joven salir por sus propios medios.

2 de junio, de 12.13 a 13.30hs.

Cesar Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña se encuentran dentro de la vivienda. Este sería el horario presunto del asesinato.

2 de junio, 17:00hs

Fabiana González ingresa a la casa de los Sena en moto y sale en un auto agarrándose la cabeza. En una de sus declaraciones indagatorias confesó haber visto “un bulto envuelto en una manta marrón” en la casa, por lo que "salió corriendo”.

2 de junio, 18:00hs

Gustavo Obregón ayuda a Carlos Sena a deshacerse del cuerpo de Cecilia. Estuvo en la casa de los Sena el día de la desaparición y se lo vio salir con un bulto envuelto en una frazada. El hombre confesó haber ayudado a Sena a deshacerse del cuerpo de Cecilia.

Al mismo tiempo, las cámaras de seguridad de la zona, captan a los Sena saliendo de la casa con bolsas de residuos, en una actitud muy sospechosa.