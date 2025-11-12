Del "jamás culparía a mi hijo si no estoy segura" al "silencié algo": las palabras de Marcela Acuña sobre César Sena en el caso Cecilia

Este miércoles ha sido un día clave para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, debido a la magnitud de los testimonios que se acumularon. Entre los sospechosos que declararon se destacan principalmente Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los cuales están imputados en la causa como partícipes primarios del crimen y que son a su vez los padres de César Sena, sospechoso principal del femicidio. Durante una audiencia que dejó declaraciones impactantes que darán de que hablar en los próximos días, Marcela Acuña dijo: "Jamás culparía a mi hijo de algo de lo que no estoy segura", sin embargo, posteriormente dijo: "Les pido disculpas a todos porque silencié algo".

Acuña inició sus declaraciones diciendo: "Yo soy una mamá, que creo que hice lo incorrecto en un momento en el que me manejé como mamá. Vieron un montón de pruebas y testimonios, escuché la palabra de mucha gente diciendo 'que se haga cargo', asegurando que hay un culpable pero todavía no sabemos de qué". La mujer también agregó: "Amo a mi hijo y es lo único que nos une con Emerenciano, actualmente no estamos juntos".

Posteriormente, la acusada recordó los acontecimientos ocurridos el 2 de junio, dia en el que sostuvo haber visto "extraño" a César: "Vino diferente. Lo raro es que hacía calor y él vino con un cuello, veo que estaba rasguñado y me contó que se peleó con Cecilia".

"Amo a mi hijo, por sobre todas las cosas. Y jamás culparía a mi hijo de algo de lo que no estoy segura", agregó.

Sin embargo, la imputada por el crimen de Cecilia confirmó que su hijo estaba bajo tratamiento psicológico y que ella lo ocultó. "No le di entidad hasta ahora, porque no quise. Quizás había cosas como mamá que yo veia o sentia... Y no le quise dar entidad", aseguró.

De la misma manera, la sospechosa continuó detallando lo ocurrido el 2 de junio: "Yo ese día vi un bulto en una de esas habitaciones. No vi un cuerpo, no vi una mano, es lo que declaré. Sólo vi un bulto, cuando veo eso, automáticamente lo relaciono con lo que vi de mi hijo (su estado). Salí espantada de ahí adentro".

En ese momento, Acuña explicó que debía irse a una actividad en un barrio junto a Emerenciano Sena: "Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza, mentiría si digo que vi un cuerpo. Estaba como que caminaba en las nubes porque no sabía qué había pasado, si es que había pasado algo. Le mandé un mensaje a Gustavo (Obregon) y lo mandé a mi casa a ver qué había pasado".

"Yo quería saber que alguien me dijera lo que había visto, no sabía si era mi imaginación. No tenía una seguridad de qué era ese bulto. Obregon me envió un sticker y no me sacó ninguna duda", agregó Acuña.

Luego, continuando con sus contradictorias declaraciones, la madre de César Sena dijo: "A Gustavo (Obregon) le pedí que me saque el problema de encima. Lo que sea, que me saque el problema. Eso le pedí. No le dije lo que tenía que hacer, en ningún momento. No sabía cuál era el problema. Sí le dije que esperara a César. Le dije 'sacá eso' porque no sabía qué era, pero no le di ninguna orden. Él tampoco me dijo qué era", para posteriormente decir: "Obregón dijo que había visto un cuerpo en el lugar y yo lo relacioné con las heridas que tenía mi hijo en el cuello durante la mañana. Él no me quiso decir lo que había pasado y yo como tuve tantas mentiras de parte de él, no insistí. Pero sí lo protegí. Yo creo que es él quien tiene que definir qué pasó y no yo". A su vez, sentenció: "Les pido disculpas a todos porque silencié algo y no sé qué es lo que mierda ocurrió".

Al mismo tiempo, la mujer expresó que intento proteger a su hijo, motivo por el cual "intentó que Emerenciano no se entere", ya que por sus valores, si sabía algo "lo iba a llevar a la policía".

Por último, la mujer dio indicios de haber podido enterarse de lo sucedido, diciendo: "Ese 2 de junio, cuando César vuelve y le veo los rasguñones, él me dice 'mamá, me peleé con Cecilia, ¿podemos hablar?' y yo le dije que me dejara de hinchar porque estábamos haciendo muchas cosas del trabajo. Yo me pregunto, si hubiese hablado con él... No lo sé". La mujer argumentó esta desatención a la psiquis de su hijo alegando que consideraba otras cosas más importantes en ese momento: "No me di el tiempo, era más importante ir a un barrio o una movilización... Quizás debería haber compartido más con ellos", concluyó.

El vínculo de Marcela Acuña con Cecilia

En medio de sus impactantes declaraciones, Marcela Acuña se tomó un tiempo para hablar del particular vínculo que tenia con la novia de su hijo.

La imputada contó que conoció a Cecilia "en un momento en el que César estaba terminando el sexto año del colegio industrial", señalando que estaba intelectualmente muy capacitado pero "no llegó a desarrollar lo emocional". En esa línea, destacó: "Era una chica más de todas las compañeras que tenía César. Ella me gustaba porque era más grande y tenía el imaginario de que él iba a poder generar una relación más estable, siempre tuve miedo de que caiga en las drogas".

Al mismo tiempo, la acusada intentó desmentir las declaraciones que señalan que su relación con Cecilia era conflictiva, sobre lo cual aclaró: "¿Cómo voy a odiar a una persona a la que apenas conocía? Sí, la conocía, traté con ella. Hemos hablado alguna que otra vez. Pero en ningún momento, ella me trató mal; se dijo que me faltó el respeto, no dijo nada en contra del lugar o el movimiento. Tenía una relación distante pero nunca tuvimos una pelea".

En ese orden, apuntó: "¿Qué móvil podría tener yo para matar a una chica que no conocía? Era la que le daba amor al hijo que quiero". Finalmente, la mujer aseguró: "Yo jamás dañaría a una persona, a un ser humano. Vengo de una familia que defiende los derechos humanos. Quiero que se sepa qué pasó con Cecilia, yo me declaro inocente".