Durante la jornada de miércoles, se espera un día clave en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Luego de que el pasado martes declararan 11 testigos, ofrecidos por las defensas de ambas partes, se realizan las últimas testimoniales: cuatro de siete acusados brindarán su palabra ante el Tribunal y el jurado popular; entre ellos los padres de César -expareja de la víctima-, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como partícipes primarios del crimen.

El primero en romper el silencio fue Emerenciano. Comenzó manifestando que su vida era ser dirigente y "creador del barrio" que lleva su nombre, antes de ser detenido por el homicidio. Frente al Tribunal, el padre de César se largó a llorar y dijo extrañar su forma de vivir antes de lo ocurrido. "Ese día, en el que me acusan de algo que nunca cometí, hice todo lo mismo de siempre. Yo no cometí ningún delito. Y si investigan antes de ese día, por las cámaras que están ahí, yo salía todos los días al mismo horario", manifestó.

"Cuando fui al fiscal por primera vez, me dijo: '¿Sabe por qué lo hice traer acá? Porque quiero que me diga por qué está preso'. Yo le dije que también quería saberlo. Ahí me dijo: 'Acá no hay nada de usted, usted tiene que ir a su casa y eso depende de usted'. Ese día, me dijo que en unos días me iba a mi casa. Cambié de abogado y me repitió lo mismo. Y a los dos días, me dictaron la prisión preventiva", dijo. Y agregó: "Me enteré estando preso de lo que pasó, por qué estaba preso. Declaré en la Comisaría 3era porque no estaba de acuerdo con lo que me acusaban que hice".

En esa línea, Emerenciano aseguró que si lo condenan será por haber construido un barrio para los más necesitados. "Ese fue el delito que cometí, porque las empresas no se llevaron la plata de los pobres. Y ese es mi logro", añadió. Mientras que, durante la construcción de su discurso, remarcó la importancia de las mujeres en el barrio y en los espacios públicos, sosteniendo que "no tienen que ser víctimas de violencia y mucho menos de dejarlas tiradas en la calle con sus hijos, como estaban muchas de las que rescatamos".

"Ojalá que lleguen a hacer justicia por esto. Ustedes (al jurado popular) son quienes van a hacer justicia. Yo lo único que quiero decir es que, en mi caso, yo no hice nada. No sólo porque yo lo diga, está en la investigación. Entregué mi celular ese día, en el allanamiento, estaba mi camioneta ahí... No sé porqué padezco esta situación, yo no debería haber estado nunca preso. De un día para el otro, parecía el asesino más grande del mundo, pedían perpetua para mí", se defendió. Y pidió: "No sé en qué se basan pero les pido que miren con perspectiva".

Sena calificó lo ocurrido con Cecilia como algo "aberrante" pero volvió a sostener con firmeza su inocencia: "Yo no tuve nada que ver con eso y lo más feo, que no se lo deseo a nadie, es que te acusen de algo de lo que no te podés defender. Ojalá hubiese sabido lo que pasó, nunca en la vida defendí a alguien que haya cometido algún delito. Que el que lo haya hecho, se haga cargo".

