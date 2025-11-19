Mirtha Legrand confirmó cuál será su futuro en la televisión: "En enero"

El inesperado anuncio de Mirtha Legrand: "En enero".

Cuando la temporada televisiva porteña empieza a cerrar, Mirtha Legrand dio el batacazo con un anuncio inesperado. Qué anunció la conductora en El Trece.

Lejos de pensar en vacaciones, la "Chiqui" confirmó que seguirá al aire. "La Chiqui no para en verano", lanzó la diva, anunciando su regreso a un clásico: Mar del Plata.

A sus 98 años, Mirtha Legrand demuestra una vigencia imparable. La conductora, que transita un exitoso ciclo en El Trece, confirmó que no se tomará descanso y redobla la apuesta para el inicio de 2026. Con una simple frase, desató el entusiasmo de la industria televisiva y turística: "En enero nos vemos desde Mar del Plata". El anuncio confirma que sus clásicos programas, ya sean cenas o almuerzos, se mudan a la costa atlántica, marcando el pulso de la agenda del espectáculo durante el verano.

Mirtha Legrand confirmó que en el verano hará el programa desde Mar del Plata.

Dónde grabará Mirtha Legrand en Mar del Plata

Fiel a sus cábalas y tradiciones, Mirtha también especificó el lugar que será, una vez más, su centro de operaciones en "La Feliz". "Desde el hotel Costa Galanas, como siempre", detalló la conductora. El emblemático hotel de la costa marplatense volverá a desplegar su alfombra roja para recibir a las máximas figuras del país, convocadas por la diva.

Con esta confirmación, Mirtha Legrand se consolida como la gran protagonista de la temporada, mostrando su optimismo por lo que viene: "Es lindo, va a ser una linda temporada", concluyó.