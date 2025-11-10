Mirtha Legrand y su reflexión sobre el país: "Me angustia".

Mirtha Legrand tuvo importantes invitados en la última emisión de La Noche de Mirtha: Carmen Maura, Juan José Campanella, Fernando Bravo y Julieta Cardinali dijeron "presente" este sábado 8 de noviembre por la noche.

En diálogo con cada uno de ellos, tuvo lugar un tema recurrente e inesquivable: la política. La última de las mencionadas se refirió al grave contexto en el que estamos enmarcados los argentinos, especialmente en lo que a la industria del entretenimiento (y a la cultura en sí) respecta, a lo cual adhirió la histórica conductora y dejó una reflexión que conmovió a varios en la mesa.

Mirtha Legrand y sus más recientes invitados en La Noche de Mirtha.

Mirtha Legrand y lo que "más le angustia" de la situación del país

"Se está filmando mucho menos, eso con el desfinanciamiento del INCAA, estamos pasando una crisis muy grandes. También el cierre del CineAR", manifestó Cardinali. "No dan créditos, un muy pocos. Qué lástima eso, eh", se sumó Mirtha. Momentos más tardes, Fernando Bravo hizo su análisis respecto del presente del país, lo cual dio pie a una reflexión de la conductora.

"En un país tan rico, a mí lo que más me preocupa es la pobreza. Es lo que más me angustia, hay mucha pobreza", deslizó. "Por eso digo, tenemos todas las posibilidades, solo que tenemos que encontrar los mejores caminos, con gobernantes honesto", sostuvo el locutor, tras lo cual La Chiqui soltó intempestivamente: "¡Y que no roben!".

"La pobreza en este momento está creciendo muchísimo, hay gente quedándose sin trabajo y la situación que estamos pasando me da mucha tristeza. La gente habló, voto, estamos en democracia y me parece bien, pero...", comentó Cardinili, tras lo cual Bravo acotó que a la gestión de Javier Milei se le está "agotando los créditos".