Mirtha Legrand podría ponerle punto final a su ciclo en televisión.

Mirtha Legrand es una indiscutible referente de la televisión argentina. Al margen de sus labores como actriz, ha perdurado en la caja chica particularmente desde 1968, con la primera emisión de Almorzando con las Estrellas, que años después se transformaría en Almorzando con Mirtha Legrand. Actualmente, La Chiqui está abocada a La Noche de Mirtha, siendo su nieta Juana Viale quien ha tomado la posta de los encuentros matutinos.

Enorme cantidad de estrellas han pasado por esa mesa: desde los más icónicos políticos de turno, hasta las más grandes celebridades del cine y la música. Al día de hoy lo siguen haciendo, pero desde Intrusos han dejado entrever que ya hay fecha de vencimiento para el estadío de la diva frente a las cámaras.

Mirtha Legrand junto a invitados de una de sus "Mesazas".

Mirtha Legrand y su despedida de la televisión

"Mirtha hará seis programas desde Mar del Plata, un mes y medio hasta su cumpleaños", explicó primeramente Rodrigo Lussich en el mencionado programa que se emite por América TV. Adrián Pallares, el otro conductor, añadió: "Según indican las fuentes que hemos consultado, será el final del ciclo de Mirtha".

Tras la sorpresa que esto generó, brindó algunos detalles más sobre la información que llegó a sus manos: "Su hija Marcela (Tinayre) se habría postulado para conducir los sábados a la noche, en un futuro no tan lejano, y que Juana siga haciendo los domingos". Luis Ventura puso en tela de juicio todo esto, con un escueto "no le creo".

En respuesta a ello, Pallares mencionó que Mirtha "esta vez tiene 98 años, va a terminar casi a los 99 y todos queremos ir a la fiesta de su cumpleaños". "Es una decisión del canal, de todos", concluyó de forma contundente. De este modo, en caso de que los datos sean fehacientes y así acontezcan, estamos a las puertas de los últimos momentos de Mirtha Legrand en la conducción de su histórico ciclo de entrevistas.