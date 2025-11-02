Mirtha Legrand reflexionó sobre la situación del país: "Renacer".

Una nueva emisión de La noche de Mirtha tuvo lugar este último sábado 1 de noviembre por la noche, del cual participaron cuatro importantes personalidades tanto de la política como de los medios: estuvieron presentes la actriz Iliana Calabró, las periodistas Débora Plager y Luciana Geuna y el flamante diputado electo por La Libertad Avanza, Diego Santilli.

Como es usual en el programa conducido por Mirtha Legrand, hubo lugar a todo tipo de pláticas y debates, especialmente el relacionado a la situación del país. En ese contexto, La Chiqui tomó la palabra e hizo alusión a un profundo deseo que tiene, uno que desea cumplir "antes de partir".

Los invitados de Mirtha Legrand para el sábado 1 de noviembre.

Mirtha Legrand y su reflexión sobre el país

"Yo no quiero irme de este mundo sin ver renacer mi país, ver floreciente a la Argentina", expresó la nonagenaria figura de la televisión. "Porque se lo merece, un país tan rico; con gente inteligente; con cinco Premio Nóbel. No hay país en el mundo que tenga cinco Premio Nóbel (NdR: esto atañe solo a nivel latinoamericano) y Argentina los obtuvo".

"¿Y tenés esperanza de verlo?", le consultó Geuna, algo que despertó la risa de su interlocutora, quien tomó el brazo de la trabajadora de prensa en un gesto enternecedor. "Sí, tengo esperanza", replicó, sumando que es "super optimista" y que "lucho para que Argentina salga" adelante.

"Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, de estar informada", mencionó, alegano también que ha "dado mi vida a este trabajo". "Siempre le cuento a la gente que todo lo que soy se lo debo al público país, pero también quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida", sentenció, tras lo cual se hizo un respetuoso silencio en la mesa. "Es verdad. Me emociono cada vez que lo digo, la gente también", concluyó ella.