El cuestionamiento de Mirtha Legrand que dejó sin palabras a Santilli.

Mirtha Legrand llevó adelante una nueva Mesaza en la pantalla de El Trece, este último sábado 1 de noviembre. Como invitados hubo importantes figuras de la política y los medios: la actriz Iliana Calabró, las periodistas Débora Plager y Luciana Geuna, y el flamante candidato electo por La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

Como es de esperarse en los programas de La Chiqui, hubo momentos de intenso debate entre todos los presentes, algo acentuado por la vocación de los involucrados. En determinado momento, sin embargo, incluso la propia conductora dejó su parecer respecto a un tema que dejó descolocado al "Colo".

Diego Santilli, diputado electo por La Libertad Avanza.

El cuestionamiento de Mirtha Legrand a Diego Santilli

Durante un pasaje de la emisión, Santilli comenzó a hablar del acuerdo con Estados Unidos. Fue allí donde Geuna lo interrumpió: "¿Pero no tiene letra chica? Digo, porque también es lo que dice Mirtha, semejante alineamiento...". "Si, ¿a qué viene?", suscribió La Chiqui. "No solo a qué viene, cuánto cuesta, porque en un momento tenés que pagar la cuenta", prosiguió la trabajadora de prensa. "¿Y qué ventaja sacan?", se sumó Mirtha.

"Este es el único gobierno que bajó 50.000 millones de dólares de deuda externa", se defendió Santilli luego de observar a ambas mujeres, reiterando el número tras una risa de Geuna. "Es una cifra discutible, pero entiendo lo que estás diciendo", espetó esta última. "Digo de deuda consolidada, así como el kirchnerismo tomó el 83% de la deuda posterior al 2001, este gobierno está reduciendo esto. Está tomando deuda para pagar", replicó el político.

Débora Plager tomó la palabra tras eso: "Bueno, pero están tomando deuda. Yo coincido, Estados Unidos tiene intereses geopolíticos por un lado, porque entiende que la Argentina tiene un presidente alineado ideológicamente con Trump; frente a lo que es la lucha contra el narcoterrorismo, como lo vimos en el ataque a los buques venezolanos o lo que vimos en estos días en Brasil; y, al mismo tiempo, el tema China. Estados Unidos busca aliados regionales para correr un poco a China no en el tema comercial, sino en el tema militar. Intereses hay, nada es inocuo".

"A mí me sorprende tanto amor, me sorprende. ¿A título o a cambio de qué?", volvió a insistir Mirtha. "Me encanta que nosotros estemos en las democracias occidentales, que volvamos a nuestros valores", sostuvo Santilli, dando por concluido el tema.