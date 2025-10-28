Mirtha Legrand decidió hablar del problema que padece: "Es la primera vez que lo cuento"

Mirtha Legrand sorprendió a todos al hablar de un problema de salud que atraviesa.

Mirtha Legrand condujo recientemente una nueva Mesaza, versión nocturna del clásico Almorzando con Mirtha Legrand y que consta de la misma temática: importantes personajes de la televisión que se congregan para hablar de diferentes temas, propuestos usualmente por la histórica actriz.

Este último sábado tuvo como invitados a Roberto Moldavsky, Martín Seefeld, Eleonora Wexler y Muriel Santa Ana, en el día previo a las elecciones legislativas del domingo. Allí se refirieron a distintas cuestiones, siendo uno de los puntos más atrapantes la inesperada revelación de La Chiqui: un miedo muy grande que tiene, que sorprendió a más de uno al estar relacionado con una faceta de su vida.

La Mesaza del 25 de octubre.

Mirtha Legrand contó uno de sus mayores miedos

En determinado momento, en la mesa se pusieron a hablar sobre la oferta de obras teatrales en Buenos Aires y la conductora comentó al pasar: "No me gusta hacer teatro, me gusta verlo". Moldavsky mencionó que también le gustaba y habló al respecto con Seefeld, pero este lo interrumpió y reparó en lo que dijo la presentadora: "Perdón, me interesó eso, ¿no te gustaba hacer teatro Mirtha?".

"No, no. No me gusta hacer teatro. Tengo miedo de salir al escenario", señaló ella, algo que causo gran sorpresa a los cuatro que la acompañaban. "¿Lo contaste alguna vez?", le preguntó Santa Ana, a lo que su interlocutora lo negó y contó que era "la primera vez" que lo mencionaba.

Tras ello, prosiguió: "Tengo miedo de tropezar, de caerme, de olvidarme las letras. Le tengo respeto, me da miedo". Sin embargo, señaló: "Me gusta mucho verlo. Es muy difícil el teatro. En cine se puede cortar, repetir la escena. Es otra historia". Al ser consultada sobre sus labores en ese arte, recordó: "Me fue bien siempre. Mirá, yo hice una obra que se llamaba 40 quilates. Ahí debutó Arnaldo André y estuvo en cartelera más de un año en el teatro Grand Splendid".

"¿Tenías miedo de salir a escena?", volvió a consultar Santa Ana, a lo que Mirtha replicó: "Me intimida el público que está ahí, tenés que gustarles. Ay, a ver cómo está, está gorda, está flaca, está linda, está fea. Te juzgan ahí directamente".