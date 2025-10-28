Mirtha Legrand decidió hablar del problema que padece: "Es la primera vez que lo cuento"

Mirtha Legrand condujo recientemente una nueva Mesaza, versión nocturna del clásico Almorzando con Mirtha Legrand y que consta de la misma temática: importantes personajes de la televisión que se congregan para hablar de diferentes temas, propuestos usualmente por la histórica actriz.
Este último sábado tuvo como invitados a Roberto Moldavsky, Martín Seefeld, Eleonora Wexler y Muriel Santa Ana, en el día previo a las elecciones legislativas del domingo. Allí se refirieron a distintas cuestiones, siendo uno de los puntos más atrapantes la inesperada revelación de La Chiqui: un miedo muy grande que tiene, que sorprendió a más de uno al estar relacionado con una faceta de su vida.
Mirtha Legrand contó uno de sus mayores miedos
En determinado momento, en la mesa se pusieron a hablar sobre la oferta de obras teatrales en Buenos Aires y la conductora comentó al pasar: "No me gusta hacer teatro, me gusta verlo". Moldavsky mencionó que también le gustaba y habló al respecto con Seefeld, pero este lo interrumpió y reparó en lo que dijo la presentadora: "Perdón, me interesó eso, ¿no te gustaba hacer teatro Mirtha?".
"No, no. No me gusta hacer teatro. Tengo miedo de salir al escenario", señaló ella, algo que causo gran sorpresa a los cuatro que la acompañaban. "¿Lo contaste alguna vez?", le preguntó Santa Ana, a lo que su interlocutora lo negó y contó que era "la primera vez" que lo mencionaba.
Tras ello, prosiguió: "Tengo miedo de tropezar, de caerme, de olvidarme las letras. Le tengo respeto, me da miedo". Sin embargo, señaló: "Me gusta mucho verlo. Es muy difícil el teatro. En cine se puede cortar, repetir la escena. Es otra historia". Al ser consultada sobre sus labores en ese arte, recordó: "Me fue bien siempre. Mirá, yo hice una obra que se llamaba 40 quilates. Ahí debutó Arnaldo André y estuvo en cartelera más de un año en el teatro Grand Splendid".
"¿Tenías miedo de salir a escena?", volvió a consultar Santa Ana, a lo que Mirtha replicó: "Me intimida el público que está ahí, tenés que gustarles. Ay, a ver cómo está, está gorda, está flaca, está linda, está fea. Te juzgan ahí directamente".