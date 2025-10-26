Mirtha Legrand rompió el silencio tras las elecciones: "Cambió todo"

Mirtha Legrand ejerció su derecho al voto y rompió el silencio.

Este domingo 26 de octubre se desarrollaron en todo el país las elecciones legislativas, mediante las cuales se renovarán 127 de las 257​ bancas de la Cámara de Diputados (para el periodo 2025-2029) y 24 de las 72 que hay en el Senado (para el intervalo 2025-2031). Además de servir para elegir a los nuevos representantes en el Congreso, también resulta útil para poder observar el panorama político en el país y la imagen que cada partido tiene actualmente.

Las votaciones convocan a argentinos de toda índole, ya sea perfecto desconocidos o auténticas figuras mediáticas. Tal es el caso de Mirtha Legrand, cuya vocación patriótica es ya reconocida, puesto que ha comparecido ante las urnas desde que el sufragio femenino fue puesto en práctica en 1951.

Mirtha Legrand emitiendo su voto en estas elecciones de octubre 2025.

Frente a las cámaras de televisión, La Chiqui dejó su impresión de lo que fue una nueva jornada democrática, haciendo alusión también a la nueva forma de votar (la Boleta Única de Papel) respecto de la que estábamos acostumbrados (la boleta personal de cada partido que se debía colocar en un sobre).

¿Qué dijo Mirtha Legrand previo a votar?

Al momento de llegar a la escuela de Palermo donde está empadronada, manifestó estar "contentísima" por poder participar del proceso electoral y porque "ayer hice un rating muy bueno". Tras ello, mencionó que "cambió totalmente todo", especialmente "las maneras de votar" ya que "durante años votamos de un modo y ahora votamos de otro".

"Yo siento una felicidad enorme", reiteró, marcando que se vistió "con los colores de la patria". Por otra parte, al momento de ser consultada por las elecciones que más recuerda, no titubeó: "La primera vez que voté. Uy... ¡hace muchísimo!". Tras ello fue aplaudida en su ingreso al establecimiento y luego se dirigió al "cuarto oscuro", donde metió el BUP en la urna. Al salir, remarcó que es "un día muy especial". "Todos los días de votación, o elección mejor dicho, son muy especiales", remarcó.