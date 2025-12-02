Cómo conseguir 12 meses de Photoshop gratis: el paso a paso

Si buscás usar Photoshop sin pagar la suscripción mensual durante un año, hay una oferta oficial que conviene aprovechar: con solo instalar la extensión de Photoshop en Chrome (o navegadores basados en Chromium), se desbloquea una licencia gratuita de 12 meses de Photoshop Web.

No hay que descargar el software pesado, ni tener un equipo de gama alta: solo un navegador y tu cuenta de Adobe. Te explicamos paso a paso cómo conseguirla antes de que venza la promoción.

Paso a paso para reclamar los 12 meses gratis

Abrí Google Chrome (o un navegador compatible como Edge, Opera o Brave). Andá a la Chrome Web Store y buscá la extensión oficial Adobe Photoshop. Instalá la extensión haciendo clic en “Añadir a Chrome” (o “Agregar extensión”). Luego, iniciá sesión con tu cuenta Adobe (o creala si no tenés una). Al vincular la cuenta, la suscripción de 12 meses gratuitos se activará automáticamente. Podés empezar a usar Photoshop Web desde el navegador: la edición se realiza online, sin necesidad de descargar la app pesada, y permite tareas como eliminar fondos, ajustar colores, recortar, editar fotos o trabajos gráficos. Atención: la oferta es por tiempo limitado. Hay que reclamarla antes del 8 de diciembre de 2025.

Qué podés hacer con Photoshop Web gratuito

Aunque es una versión web —no la desktop completa— la extensión ofrece muchas herramientas útiles para edición profesional: eliminación de fondos, ajustes de color, recortes, retoques, redimensionado para redes, exportación en alta calidad, entre otras funciones básicas de retoque y edición de imágenes.

La ventaja: no necesitás un equipo potente, ya que todo corre en el navegador. Esto lo hace especialmente útil para estudiantes, creadores de contenido o personas que no usan PC de gama alta.

Qué tener en cuenta antes de reclamar