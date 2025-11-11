Es argentino, no encontraba rivales para jugar al tenis y creó un "Tinder del tenis"

Cuando el desarrollador argentino Sergio Gregorutti se mudó a un nuevo barrio y se quedó sin compañeros para jugar al tenis, decidió crear Jugá Tenis: una plataforma digital tipo “Tinder del tenis” donde los jugadores pueden buscar rivales según nivel, enviar solicitudes y concretar partidos sin depender de amigos o clubes. En apenas seis meses ya se registraron más de 650 encuentros entre usuarios de 15 provincias del país.

¿Cómo funciona Jugá Tenis y qué ofrece?

La app fue desarrollada por Gregorutti con una inversión personal de aproximadamente $1.500.000 entre publicidad, diseño y community management, aunque destaca que la mayor inversión fue el propio tiempo dedicado al proyecto.

Los principales puntos de la plataforma son:

Registro gratuito para cualquier jugador amateur.

Perfil de usuario con nivel , edad , sexo , ubicación y disponibilidad .

Motor de búsqueda que filtra por esas variables para encontrar rivales cercanos .

Función de “amistad” o conexión entre jugadores para facilitar reiteración de partidos. La app ya generó más de 650 amistades entre usuarios.

Directorio de clubes de tenis del país que facilita encuentros y localizaciones, integrando la infraestructura física con la plataforma digital.

Actualmente, sin ingresos significativos, pero con metas de monetizar en 2026 mediante servicios premium, publicidad y alianza con clubes.

La app concentra mayor actividad en la zona del AMBA, Rosario y Córdoba, aunque ya registra usuarios activos en más de 15 provincias. Esto demuestra que existe demanda para la conectividad deportiva entre amateurs que suele frustrarse por la falta de rivales adecuados o de cercanía.

¿Por qué esta idea tiene potencial?

El formato “ matchmaking ” aplicado al deporte resuelve una fricción real: encontrar al rival adecuado para tu nivel , en tu zona y con disponibilidad similar.

En un contexto de deportes amateur y socialización limitada, una app que amplía la red de jugadores es muy relevante.

El mercado argentino de deportes y actividad física está ampliándose, y al combinarlo con tecnología “social” hay una ventaja diferencial frente a apps clásicas de reserva de canchas.

Si la monetización se implementa bien (suscripciones, clubes, eventos, publicidad especializada), puede escalar a otros deportes o mercados regionales.

Lo que sigue para Jugá Tenis

Aunque el producto está ya operativo, el auténtico reto de Jugá Tenis es pasar de la fase de validación a la de escalamiento y monetización (prevista para 2026). Establecer alianzas con clubes, lanzar versiones premium y expandirse internacionalmente son los próximos pasos que podrían convertir a esta app en “la red social del tenis amateur” en Argentina y más allá.