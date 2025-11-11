Es argentino, no encontraba rivales para jugar al tenis y creó un "Tinder del tenis"

Cuando el desarrollador argentino Sergio Gregorutti se mudó a un nuevo barrio y se quedó sin compañeros para jugar al tenis, decidió crear Jugá Tenis: una plataforma digital tipo “Tinder del tenis” donde los jugadores pueden buscar rivales según nivel, enviar solicitudes y concretar partidos sin depender de amigos o clubes. En apenas seis meses ya se registraron más de 650 encuentros entre usuarios de 15 provincias del país.
¿Cómo funciona Jugá Tenis y qué ofrece?
La app fue desarrollada por Gregorutti con una inversión personal de aproximadamente $1.500.000 entre publicidad, diseño y community management, aunque destaca que la mayor inversión fue el propio tiempo dedicado al proyecto.
Los principales puntos de la plataforma son:
-
Registro gratuito para cualquier jugador amateur.
-
Perfil de usuario con nivel, edad, sexo, ubicación y disponibilidad.
-
Motor de búsqueda que filtra por esas variables para encontrar rivales cercanos.
-
Función de “amistad” o conexión entre jugadores para facilitar reiteración de partidos. La app ya generó más de 650 amistades entre usuarios.
-
Directorio de clubes de tenis del país que facilita encuentros y localizaciones, integrando la infraestructura física con la plataforma digital.
-
Actualmente, sin ingresos significativos, pero con metas de monetizar en 2026 mediante servicios premium, publicidad y alianza con clubes.
La app concentra mayor actividad en la zona del AMBA, Rosario y Córdoba, aunque ya registra usuarios activos en más de 15 provincias. Esto demuestra que existe demanda para la conectividad deportiva entre amateurs que suele frustrarse por la falta de rivales adecuados o de cercanía.
¿Por qué esta idea tiene potencial?
-
El formato “matchmaking” aplicado al deporte resuelve una fricción real: encontrar al rival adecuado para tu nivel, en tu zona y con disponibilidad similar.
-
En un contexto de deportes amateur y socialización limitada, una app que amplía la red de jugadores es muy relevante.
-
El mercado argentino de deportes y actividad física está ampliándose, y al combinarlo con tecnología “social” hay una ventaja diferencial frente a apps clásicas de reserva de canchas.
-
Si la monetización se implementa bien (suscripciones, clubes, eventos, publicidad especializada), puede escalar a otros deportes o mercados regionales.
Lo que sigue para Jugá Tenis
Aunque el producto está ya operativo, el auténtico reto de Jugá Tenis es pasar de la fase de validación a la de escalamiento y monetización (prevista para 2026). Establecer alianzas con clubes, lanzar versiones premium y expandirse internacionalmente son los próximos pasos que podrían convertir a esta app en “la red social del tenis amateur” en Argentina y más allá.