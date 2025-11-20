La casa de altos estudios y la aerolínea firmaron el acuerdo este jueves.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) firmó un convenio con la aerolínea Flybondi para que los estudiantes, docentes y no docentes accedan a beneficios para la compra de pasajes, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Según el acuerdo, también se premiará a los mejores promedios de los alumnos del interior del país que participarán de un sorteo para obtener uno de los 100 ultra pases.

El entendimiento se propone facilitar el acceso a tarifas aéreas más reducidas, lo que potencia la movilidad académica y reconociendo el rendimiento de quienes estudian lejos de su lugar de origen.

De cuánto es el descuento UBA con Flybondi

Según informó la UBA, quienes integren la comunidad universitaria podrán acceder a descuentos del 30% en vuelos nacionales y del 20% en vuelos internacionales, siempre que sean miembros activos de la institución.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio? El acuerdo incluye a todas las categorías académicas: estudiantes de grado, posgrado y de establecimientos secundarios, así como a docentes y personal no docente. Quedan excluidos los alumnos de diplomaturas, cursos de extensión y escuela de oficios.

Para acceder, el requisito fundamental es formar parte del padrón vigente de la universidad. El convenio, de alcance nacional, se aplica a todas las rutas que ofrece Flybondi dentro y fuera del país.

Además, cada cuatrimestre la empresa sorteará 100 ultra pases entre quienes obtengan los mejores promedios en cada facultad, siempre y cuando acrediten su domicilio fuera de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires.

Los "ultra pase" son un paquete de cinco tickets aéreos, ida y vuelta, para un destino a elección, de uso personal y con una validez de un año. La convocatoria para participar del reconocimeinto abrirá a partir de marzo y abril de 2026, y los requisitos específicos serán dados a conocer en ese momento por la universidad.

Cómo puedo tener el descuento de Flybondi si soy de la UBA

El trámite para obtener el descuento se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial de la empresa. Allí, los beneficiarios deberán seleccionar la opción que identifica su pertenencia a la universidad, ingresar su número de DNI en la sección "Beneficio UBA" durante el proceso de pago y verificar que el descuento se aplicó antes de completar la compra.

Luego, el sistema verificará en línea la pertenencia del pasajero a la casa de altos estudios, sin la necesidad de presentar la documentación adicional en el momento de hacer la reserva. Por otro lado, no hay una limitación en la cantidad de pasajes con descuento que una persona puede adquirir, pero sólo son válidos para el titular que realiza la compra.

Entonces, si hay varios beneficiarios en una misma reserva, es necesario concretar transacciones individuales para que cada uno obtenga la reducción tarifaria.

¿Si estoy en el CBC puedo tener el descuento?

Quienes se encuentren cursando el Ciclo Básico Común (CBC), basta con la condición de estudiante para acceder al beneficio. No están contemplados para acceder aquellos que sólo hayan realizado la preinscripción.

El precio de los pasajes se determina por el valor exhibido al momento de la compra en la web de la aerolínea y no existe un valor de referencia o cupo diferencial para los beneficiarios del acuerdo. Además, los descuentos otorgados en el marco del convenio no son acumulables con otros cupones, vouchers, promociones o tarifas del ClubFlybondi.