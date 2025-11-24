La inesperada decisión de Maxi López en medio de las grabaciones de MasterChef

El viaje de Maxi López en medio de las grabaciones de MasterChef.

En medio de las intensas grabaciones de MasterChef Celebrity, Maxi López tomó una decisión que llamó la atención de todos en el mundo del espectáculo: hizo una pausa en su agenda televisiva y viajó a Cariló para disfrutar de un fin de semana largo con sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino. El exfutbolista, que desde su desembarco en Telefe atraviesa un período de enorme exposición, eligió desconectarse y priorizar el tiempo familiar.

La escapada quedó documentada en sus redes sociales, donde se lo vio relajado, divertido y muy cómplice con los adolescentes. Uno de los momentos más celebrados fue la coreografía improvisada en pleno centro comercial de Cariló. Los cuatro bailaron frente a los locales y Maxi resumió el clima del viaje con un simple: “Finde con los boyz”. Aunque acompañó la secuencia, también se dio el gusto de “bajarse” de algunos bailes: “Este no gustó”, escribió cuando decidió no sumarse a la segunda coreografía que hicieron sus hijos.

Maxi López realizó una escapadita a la costa con sus hijos varones.

El viaje no estuvo marcado por grandes lujos sino por rutinas sencillas: compras en el supermercado, cargadas entre hermanos y videos espontáneos. En uno de los clips, Constantino aparece cargando bolsas con bebidas y snacks, una postal que reflejó el costado cotidiano del reencuentro con su padre. Más tarde, compartieron un almuerzo frente al mar en un restaurante exclusivo, donde Maxi fotografió a los dos menores muy distendidos, disfrutando del momento.

Así son los días de Maxi López en Argentina

La estadía del ex River en Argentina no solo tiene un motivo laboral. Luego de su participación en MasterChef Celebrity, López volvió a instalarse cerca de sus hijos mayores y analiza nuevas propuestas que surgieron a partir del reality. Su presencia en pantalla permitió que gran parte del público lo viera desde otro lugar, lejos del perfil mediático al que quedó vinculado durante su separación de Wanda Nara.

Mientras él divide sus días entre grabaciones, reuniones de trabajo y momentos con sus hijos, su esposa Daniela Christiansson continúa en Suiza junto a su hija Elle, en la recta final del embarazo. Se espera que el próximo bebé de la pareja, Lando, llegue al mundo a fines de diciembre por cesárea.