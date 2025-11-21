Wanda Nara sorprendió al revelar detalles desconocidos de la llamada "icardeada" que le hizo a Maxi López años atrás. Qué dijo la mediática en Ferné con Grego, ciclo conducido por Grego Rossello.

Durante la entrevista que realizó la semana pasada, Wanda Nara decidió reescribir la historia de una de las polémicas más grandes de la farándula. Desmintió la narrativa de traición que involucró a Mauro Icardi y aseguró que Maxi López supo la verdad de su boca antes que nadie. "Yo cuando muchos dicen 'no, bueno, la icardeada, no icardeada', el primero que se enteró de toda la situación fue él", sentenció Wanda, señalando a su exmarido, también presente en el streaming.

La empresaria enfatizó en que la honestidad fue su prioridad. "Yo levanté el teléfono y hablé con él y le planteé el porqué", detalló sobre el momento de la ruptura.

Wanda Nara reconoció que la separación fue conflictiva, pero insistió en que nunca hubo engaños en el proceso final. "Después, bueno, lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, las casas, mil cosas", admitió sobre las consecuencias de su decisión. Sin embargo, remarcó: "Pero yo siempre fui clara y sincera con él".

El buen vínculo actual entre Wanda Nara y Maxi López

La presencia de ambos en el programa de Grego Rossello demostró la buena relación que mantienen hoy. "Hoy estoy re contenta por su mujer, sus hijos", dijo Wanda. Maxi López interrumpió para confirmar la tregua: "Yo acompaño a los tuyos también. Comemos juntos. Parece que la felicidad hoy pasa por otras...". Wanda Nara completó la frase: "Por otro lado".