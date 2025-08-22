Juventus y Atlético de Madrid preparan un intercambio por figuras de la Selección Argentina

Atlético de Madrid y Juventus se disputan figura de la Argentina

A falta de pocos días para que el mercado de pases de Europa llegue a su fin, se está por registrar un intercambio de jugadores que impactará de gran manera en la Selección Argentina. Esto es producto de que la Juventus se fijó en una de las figuras del Atlético de Madrid, y desde España hicieron lo mismo con el conjunto de Italia. Un movimiento que Lionel Scaloni sigue con mucha atención.

En muchas oportunidades, una transferencia se puede destrabar cuando un club decide colocar menos dinero pero incluir la ficha de un jugador que no va a tener en consideración en la temporada. Se trata de una posibilidad que en este caso contó con el permiso del futbolista del Colchonero que entiende que en Italia podría cambiar su situación y comenzar a ganarse un lugar en la nómina que disputará el Mundial del 2026.

Atlético de Madrid y Juventus se disputan figura de la Argentina

Los medios de Europa señalan que el Atlético de Madrid tendría un acuerdo contractual para con Nicolás González, que busca salir de la Juventus para ser dirigido por el Cholo Simeone. Aunque la operación todavía no se encuentra cerrada, ya que se hizo una oferta de 15 millones de euros y desde el otro lado piden aumentar la cifra a 25 o 30 millones para recuperar el dinero que se le pagó a la Fiorentina.

Por otro lado, el conjunto italiano se encuentra en la búsqueda de un lateral derecho y es ahí donde surge la posibilidad de realizar un intercambio, debido a que Nahuel Molina es una de las opciones que manejan. Un jugador que no tendrá lugar en el Colchonero porque se decidió apostar por la contratación de Marc Pubill. El argentino tiene un valor de mercado de 20 millones, de acuerdo con lo que figura en Transfermarkt, y su presencia podría destrabar la incorporación del delantero.

Es una operación que Lionel Scaloni está siguiendo con bastante atención, debido a que Nahuel Molina y Nicolás González figuran en la prelista de convocados de la Selección Argentina de cara a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Los dos necesitan sumar minutos con mayor frecuencia para integrar la nómina definitiva y así empezar a afianzarse dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Cancelados los partidos amistosos de Argentina

De cara a la ventana de octubre de la FIFA para la organización de partidos amistosos, la Selección Argentina tenía pactado dos encuentros con su par de México. Aunque lo mismos no se van a organizar debido a una serie de problemas contractuales que obligaron al conjunto azteca a tomar la decisión de bajarse y enfrentarse con otros rivales.

Los partidos se iban a llevar a cabo en Chicago y Nueva Jersey, pero de momento no cuentan con un adversario confirmado. Sin embargo, la AFA está en negociaciones avanzadas para que Venezuela sea uno de los rivales elegidos. La intención del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es enfrentar a equipos clasificados al Mundial. Mientras que para noviembre se encuentran pactados dos cruces: Angola y Qatar. Los dos se organizarán fuera de la Argentina.