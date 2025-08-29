Por qué la FIFA le colocó tres multas económicas a la Selección Argentina

Por qué la FIFA multó a la Argentina.

En la previa del desarrollo de las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, la FIFA hizo trascender un documento sobre las sanciones correspondiente a selecciones que hayan incumplido cono determinadas normas. A la Argentina le tocará hacer frente a tres multas económicas y una deportiva, que ya se conocía de ante mano.

Las sanciones del organismo internacional corresponden a la ventana de partidos de selecciones nacionales que se abrió en junio. En ella se registraron hechos en el encuentro contra Chile en condición de visitante y el correspondiente al que se desarrolló en el Estadio Monumental frente a Colombia. Se detectaron una serie de infracciones que generaron una multa general de 150 mil euros.

Las sanciones de la FIFA

Partido vs. Chile: multa de 1.000 francos suizos por orden y seguridad en partidos, que está vinculada con el encendido de fuegos artificiales o cualquier otro objeto.

multa de 120.000 francos suizos por discriminación y abusos racistas.

multa de 20.000 francos suizos por falta de conducta de jugadores u oficiales, además de falta de conducto del equipo.

La multa vinculada con discriminación y abusos racistas implica que la AFA destine la tribuna Centenario baja para un público infantil de distintos clubes y para organizaciones no gubernamentales que impulsan la lucha contra este tipo de acciones. Además, el organismo argentino tendrá que desplegar una bandera alusiva para generar conciencia entre los hinchas con el fin de evitar ciertos cantos y gestos.

La sanción deportiva

Por otro lado, se confirmó que Enzo Fernández tendrá una suspensión de dos fechas tras aplicarle una patada sobre la cabeza de Kevin Castaño en el partido ante Colombia. Esto provocó que no haya sido convocado por Lionel Scaloni cuando se difundió la lista. "Falta de conducta de jugadores u oficiales, infracción seria" es el título del expediente que se le abrió al actual jugador del Chelsea.

¿Por qué es el "último partido" de Messi?

Hace unos días, Lionel Messi dio una entrevista en la que preguntaron sobre lo que se viene para la Argentina y su futuro dentro de la misma. Este no dudó al lanzar una respuesta que no pasó para nada desapercibida, y que comenzó a preparar el terreno para un posible retiro de la actividad profesional.

“Contra Venezuela será un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias”, expresó. Hay que recordar que la Albiceleste se despedirá del certamen en la noche del próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30. Mientras que el martes 9 viajará a Ecuador para así ponerle fin al recorrido previo al Mundial del 2026.

Aunque no se descartar que la Argentina dispute un último partido en el país antes de afrontar la máxima competencia a nivel internacional. De momento, no hay rivales confirmados y mucho menos una tentativa fecha, pero al 2025 todavía le quedan las ventanas de octubre y noviembre.