Adorni confirmó que la TV Pública transmitirá a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Adorni confirmó que la TV Pública transmitirá a la Selección en el Mundial 2026

Este jueves 28 de agosto del 2025, Manuel Adorni confirmó que la TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. A través de una nueva conferencia de prensa, el vocero presidencial despejó cualquier tipo de dudas acerca de esta cuestión que surgió horas antes. Es que, desde el Gobierno nacional de Javier Milei en La Libertad Avanza, confirmaron que no se trataba de "una decisión política, sino de no gastar siete millones de dólares en fútbol" y dicho textual trascendió a través del medio Corta.

Sin embargo, el propio funcionario se encargó de aclarar esta situación y terminar con los rumores, dejando en claro que se "está ocupando" de que los argentinos tengan la posibilidad de ver el torneo. De esta manera, la mencionada emisora dará en vivo los cotejos de la "Albiceleste" en la Copa del Mundo, tal como sucede desde Alemania 1974 en adelante.

Si bien Adorni confirmó que la TV Pública va a transmitir los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026, en realidad hay varias posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, se puede replicar la transmisión de Telefe. Claro que también existe la chance de que DirecTV se encargue de la transmisión y la emisora estatal tome su imagen como sucedió en la Copa América 2024.

Así confirmó Adorni que la TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

"Quiero contarles que los medios siguen funcionando, por si no se enteraron... Además, han operado mediáticamente diciendo que la TV Pública no va a transmitir el Mundial del año que viene, esto es falso. De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible", fueron los dichos del vocero del gobierno de Milei acerca de esta cuestión y no dio más detalles al respecto.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Quiénes son los clasificados al Mundial 2026 hoy?

Estados Unidos (organizador). México (organizador). Canadá (organizador). Argentina. Nueva Zelanda. Japón. Irán. Uzbekistán. Jordania. Corea del Sur. Australia. Brasil. Ecuador.

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026

El reparto de cupos para el Mundial 2026

Serán 48 equipos en total, a diferencia de los 32 que venían siendo desde la edición de Francia 1998. Además de las 6 plazas fijas para Sudamérica, habrá 16 para Europa, 9 para África, 8 para Asia, 6 para Centro y Norteamérica (Concacaf, con los 3 anfitriones incluidos), 1 para Oceanía y los 2 repechajes. En uno de ellos participará el que termine séptimo en la Conmebol contra uno de Asia; en el otro estará el que acabe cuarto en la Concacaf contra el segundo de Oceanía. Por supuesto, los únicos ya clasificados hasta ahora son los 3 organizadores: Estados Unidos, México y Canadá no disputan las Eliminatorias.

Los cambios en el formato del Mundial 2026 según la FIFA