La esposa de Michael Schumacher rompió el silencio sobre su salud y dijo todo: "Está aquí"

La esposa de Michael Schumacher rompió el silencio sobre su salud y dijo todo

La esposa de Michael Schumacher rompió el silencio con un conmovedor mensaje sobre la salud de la leyenda de la Fórmula 1, a doce años del accidente en los Alpes franceses que cambió la vida del expiloto de Ferrari como de su familia. Corinna utilizó las redes del siete veces campeón mundial de la máxima categoría para publicar una imagen con unas sentidas palabras. Por supuesto, miles de usuarios tampoco dejaron pasar la oportunidad y le demostraron cariño a través de sus likes y comentarios.

En su posteo, la compañera de vida de "Schumi" dejó en claro que, si bien actualmente lo cuida con absoluto hermetismo, también extraña a su marido. A su vez, habló en nombre de sus hijos y el resto de sus allegados, además de quienes tienen la posibilidad de visitarlo en la lujosa mansión ubicada en Mallorca, España. Claro que, los dichos de la activista alemana rápidamente se viralizaron mientras millones de fanáticos quieren saber más sobre el deportista.

El comunicado de Corinna Schumacher sobre la salud de la leyenda de la Fórmula 1

"Extraño a Michael todos los días. Pero no soy sólo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí, diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día", escribió la compañera de vida del histórico ex piloto de Ferrari a través de las redes sociales del propio deportista. A su vez, lo acompañó con una imagen de ellos juntos y abrazados recordando los tiempos que compartieron en el pasado.

Mientras tanto, lo que se sabe es que los que pueden acceder al lugar donde vive la familia Schumacher son muy pocas personas. Es el caso de Jean Todt, expresidente de la FIA y exdirector de la escudería Ferrari en los años en los que el teutón brilló en la F1. También Ross Brawn, ingeniero británico que fue fundamental para que "Schumi" alcance la gloria y Gerhard Berger, amigo personal austríaco que a su vez también corrió en la máxima categoría del automovilismo.

La foto que compartió Corinna Schumacher junto a su esposo

Los números de Michael Schumacher en la F1

Desde su debut en la máxima categoría en adelante, Michael Schumacher ganó dos campeonatos del mundo con Benetton en 1994 y 1995, además de otros cinco con la escudería Ferrari en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Por otro lado, la leyenda alemana acumuló un total de 91 victorias, 68 poles position, 77 vueltas rápidas y 155 podios, superando los números conseguidos por el galo Alain Prost, quien ostentaba récords en la década de los 90. Con estas llamativas estadísticas, "Schumi" no sólo pasó a ser el más ganador hasta ese momento, sino que nadie pudo superar los siete títulos después de su retiro -Lewis Hamilton lo igualó pero todavía no pudo ganar el octavo-.