Increíble hallazgo en la Antártida: encontraron una pirámide de hielo.

Una imagen satelital de la Antártida difundida en Google Earth sorprendió a miles de usuarios al mostrar una formación rocosa con una forma que recuerda a las pirámides egipcias. La estructura, ubicada en el sector sur de la cordillera Ellsworth, generó un aluvión de teorías en redes sociales sobre un posible origen artificial. Sin embargo, expertos en geología y climatología aclararon que se trata de un fenómeno natural moldeado por procesos que llevan actuando millones de años.

Cómo es la "pirámide de hielo" que se encontró en la Antártida

La llamada “pirámide de hielo” se encuentra en las coordenadas 79°58′39″S y 81°57′32″W, en una región donde el paisaje está dominado por nieve y hielo. Este entorno resalta su silueta triangular y acentúa la percepción de que podría tratarse de un monumento construido. No obstante, los científicos explican que es en realidad un “nunatak”, término que designa a los picos rocosos que sobresalen del hielo en zonas polares, y que son comunes en el continente antártico.

Según Eric Rignot, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de California, la montaña es “el resultado de una combinación de hielo, nieve y viento que esculpió la roca durante millones de años”. A su vez, Mitch Darcy, geólogo del Centro Alemán de Investigación en Geociencias de Potsdam, agregó que “la congelación y la erosión dan forma a estos vastos paisajes”, descartando cualquier intervención humana.

La pirámide de la Antártida es el pico erosionado de una cadena montañosa.

Pese a que las imágenes se viralizaron y despertaron teorías sobre civilizaciones antiguas o incluso extraterrestres, la comunidad científica insiste en que la apariencia piramidal es una coincidencia geológica. Este hallazgo muestra cómo la naturaleza, con el paso del tiempo, puede crear formas tan sorprendentes como misteriosas en los confines más remotos del planeta.