Enterrado bajo hielo: el hallazgo del "siglo" que encontraron en la Antártida.

Una investigación científica reciente sacudió a todo el mundo, ya que tiene como protagonista a nada más y nada menos que la Antártida. Un grupo de glaciólogos detectó lo que sería un pueblo antiguo, sepultado por glaciares, lo que podría aportar materiales inéditos sobre cómo vivían las sociedades humanas en climas extremos hace miles de años. Este hallazgo, considerado “sin precedentes” por sus descubridores, plantea preguntas profundas sobre la historia del continente helado.

El dato clave proviene de estudios de radar de penetración que permitieron cartografiar bajo el hielo estructuras que no parecen naturales: restos arquitectónicos, formaciones regulares, canales de agua dulce subglaciales y valles profundos que indican la presencia de un asentamiento organizado. Según la doctora Christine Dow, líder del proyecto, estos rasgos no se alinean con formaciones geológicas aleatorias, sino con un pueblo que habría habitado la región antes de que quedara completamente cubierta por hielo.

Además, los investigadores advierten que este descubrimiento solo fue posible gracias al avance del derretimiento de los glaciares provocado por el cambio climático. Aun cuando el fenómeno implica consecuencias negativas globales, como el aumento del nivel del mar, el receso del hielo deja al descubierto vestigios hasta ahora ocultos. Los científicos creen que este hallazgo podría modificar nuestra comprensión de la historia humana en ambientes extremos y aportar pistas sobre adaptaciones antiguas.

Qué se viene: validación, datación y reconstrucción del asentamiento

Para confirmar la magnitud del hallazgo, los equipos científicos ahora se centran en tres tareas fundamentales. Primero, realizar pruebas de datación de los materiales encontrados para determinar con precisión cuántos años tiene el pueblo oculto. Segundo, validar que las estructuras identificadas fueron utilizadas como viviendas o espacios comunitarios, descartando explicaciones geológicas. Tercero, reconstruir el modelo de vida de esta civilización: qué estructuras usaban, cómo obtenían agua, alimentos y cómo vivían en condiciones climáticas tan rigurosas.