Fueron de expedición al bosque y terminaron desenterraron una joya perdida de hace 3000 años .

Un particular hallazgo histórico tuvo lugar en Polonia y podría modificar lo que se sabe de la etapa de su creación hasta el momento. Se trata de una joya perteneciente a la Edad de Bronce que desenterraron durante una expedición aficionada y que causó revuelvo en la comunidad arqueológica.

El hecho tuvo lugar en en el bosque de Kociewie en Polonia, donde un miembro del grupo Kociewskie Poszukiwacze (Los Buscadores de Kociew) detectó “una potente señal” que venía de abajo de la tierra. Así, en lo que parecía una expedición normal en búsqueda de metales terminó en un hallazgo arqueológico que todavía da mucho que hablar. Luego de escarbar aproximadamente 20 centímetros, terminaron sacando el tesoro: un brazalete con más de 3000 años de antigüedad.

La noticia recorrió rápidamente el país y se volvió internacional. "Desenterraron una pulsera -brazalete- grande y bien conservada que pesaba más de media libra”, informaron en el medio The News & Observer. Asimismo, los exploradores a cargo de la expedición profundizaron: "Un gran brazalete de bronce apareció en el agujero. Tras recuperarlo y asegurarlo, el hallazgo pesaba 267 gramos. La joya está muy bien conservada".

En este marco, un especialista del Conservador de Monumentos del Voivodato de Pomerania adelantó que el brazalete probablemente data de la Edad del Bronce, entre los siglos VIII y el IX a. C. Y aunque si bien aún no hay precisiones sobre el valor histórico de este hallazgo, se expondrá Museo Arqueológico de la ciudad polaca de Gdansk.

El brazalete hallado en Polonia.

El bosque de Kociewie, una mina de oro para la arqueología

En este mismo lugar donde hallaron el brazalete ya se habían hecho otros descubrimientos pertenecientes al mismo periodo histórico. La edad de Bronce fue un período fundamental en la historia de la humanidad. Como su nombre lo indica, se caracterizó por el descubrimiento de la técnica para obtener bronce, por este motivo, todas los hallazgos se caracterizan por contener este material de una u otra froma.

Precisamente, a fines del 2023 también se encontraron cinco hachas de la Edad del Bronce en este mismo bosque. Y aunque si bien no se sabe cómo fue el movimiento humano en esta zona durante ese período, sin duda se trata de un hallazgo con un aporte cultural muy importante.