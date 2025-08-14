Encuentran una iglesia de hace 1500 años con una fuerte amenaza en sus paredes: "Los que siguen".

La comunidad de historiadores quedó atónita luego de hacer un impactante hallazgo en Turquía. Precisamente, durante una excavación arqueológica hallaron los restos de una iglesia, pero las ruinas no fueron lo que sorprendieron, sino más bien el hallazgo de una placa con un contundente mensaje inscripto.

El descubrimiento se dio en la ciudad de Olimpo, Turquía, donde los arqueólogos e historiadores hallaron las ruinas de una iglesia del Imperio Bizantino. El descubrimiento de esta vieja estructura, que data de hace 1500 años atrás, se dio en el distrito de Kumluca, Antalya y fue solo uno de todos los hallazgos que se hicieron. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una placa con una contundente frase para los fieles cristianos.

Se trataba de un texto escrito en griego dispuesto en una baldosa que iba a la entrada de la iglesia. En la misma se podía leer: "Solo los que siguen el camino recto pueden entrar aquí". Aunque esta frase pueda parecer un tanto aterradora, los expertos explicaron que se trataba de una especie de guía moral para los creyentes que asistían y como una forma de "excluir" a quienes no compartían estas creencias cristianas.

Cuáles fueron los otros hallazgos que hicieron en Olimpo, Turquía

La investigación en la ciudad se realizó en manos del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía con el fin de hallar ruinas arqueológicas que pudieran sumar algún aporte histórico a la región. Y la expedición dio sus frutos: además de encontrar las ruinas de esta iglesia, también hallaron un teatro semicircular tallado en la roca; las chimeneas de fuego eterno, llamadas Yanartas; y las termas con calefacción y mosaicos.

Asimismo, además del mosaico con la llamativa inscripción, también se encontró otra estructura principal a base de baldosas de colores dispuestas sobre la tierra y que formaban un círculo. Por otro lado, había otros ejemplares de estas baldosas en los laterales del templo hechos con teselas de piedra, pequeñas piezas cúbicas para crear mosaicos.