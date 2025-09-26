Reparto y de qué trata "Quebranto", la serie de Tini Stoessel en Disney+

Elenco de "Quebranto", la nueva serie de Disney+.

Desde su estreno el 15 de agosto de 2025, la miniserie Quebranto promete un viaje intenso por las grietas del alma humana, los secretos familiares y el precio de la verdad. Coproducida entre Argentina y México por Non Stop para Disney+, esta ficción de seis episodios, protagonizada por Tini Stoessel, combina elementos de drama, suspenso, criminal y misterio para envolver en una trama de obsesiones y traiciones.

La historia central gira en torno a Miranda Sanguinetti (Tini), una joven pianista adoptada por una familia argentina, aunque nacida en México. Desde pequeña siente el vacío de no conocer sus verdaderos orígenes, y ese vacío se vuelve insoportable en su adultez, cuando decide viajar al país norteamericano para conocer la verdad. La realidad supera lo que imaginaba: la joven no fue abandonada, sino arrebatada de su madre biológica. Para reconstruir su pasado, Miranda debe adentrarse en una red criminal, infiltrarse en una familia poderosa y exponerse a peligros que pondrán en riesgo su vida.

El tono de la serie oscila con destreza entre la tensión psicológica y el drama íntimo. Tiene momentos de tensión, acción, intrigas y giros sorpresa, pero también explora las heridas internas de los personajes. Como contó el director Bernardo de la Rosa, la oscuridad emocional de los personajes importa tanto o más que los crímenes que rodean la trama.

Reparto de Quebranto

Tini Stoessel como Miranda Sanguinetti: la protagonista, pianista adoptada que emprende la búsqueda de sus raíces.

Tini Stoessel.

Jorge López como Javier Lara Castillo: miembro de la poderosa familia Lara, recién llegado desde Chile, cuyo vínculo con Miranda se vuelve clave.

Jorge López.

Martín Barba como Leonardo Gutiérrez: exmilitar, miembro de fuerzas especiales, contratado para proteger a Miranda y ayudarla en su investigación.

Martín Barba.

Antonio de la Vega como Emiliano Lara Castillo.

Antonio de la Vega.

Rafael Ferro como Martín Sanguinetti (padre adoptivo de Miranda).

Rafael Ferro.

Otros miembros del elenco son Otto Sirgo como Santiago Lara Castillo, Daniela Peña como Gabriela, Lucía Gómez-Robledo como Victoria Lara, Sebastián Silveti como Gerardo Lara, Jyasú Torruco como Diego, Karla Garrido como Sara y Rebeca Manríquez como Elena, entre otros. El reparto mezcla rostros conocidos del cine y la televisión latinoamericana con figuras emergentes, lo que aporta diversidad y dinamismo a la producción.

Para quienes están por animarse a darle play, Quebranto ofrece una mezcla de géneros: suspenso criminal, drama familiar e incluso misterio (con elementos de exploración psicológica). Si te gustan las tramas con varias capas y giros, este puede ser un buen relato para ver.