Sorpresa en la música argentina por lo que se supo de Tini y Lali.

El tercer show de Lali Espósito en el Estadio Vélez Sarsfield fue una verdadera fiesta, pero hubo un detalle que captó la atención de todos los presentes y terminó siendo la gran sorpresa de la noche. Entre el público se encontraban Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes no dudaron en cantar y bailar al ritmo de los hits de la intérprete de Fanático.

La presencia de la pareja en el VIP del estadio dejó en claro que no hay rivalidad alguna entre las dos máximas figuras femeninas del pop argentino. Por el contrario, Tini se mostró feliz, sonriente y muy enamorada al lado del futbolista de la Selección, en una postal que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El gesto de la cantante impactó en el ambiente artístico, ya que confirma la buena sintonía entre ambas y acalla cualquier rumor de enfrentamiento. Al mismo tiempo, los fanáticos de Tini y De Paul celebraron que la pareja se muestre cada vez más unida. Según trascendió, estarían comprometidos y se habla incluso de una boda en diciembre en Exaltación de la Cruz. Además, la propia Tini confesó recientemente su deseo de ser madre: “Este año volvió a florecer en mí ese sueño”, aseguró.

Qué va a pasar con la carrera de Tini Stoessel este año

En paralelo, la artista se prepara para un gran desafío: “Futtura”, su show más ambicioso, que contará con tres escenarios y un recorrido por toda su carrera, desde los años de Violetta hasta sus últimos éxitos. El festival debutará el 24 de octubre de 2025 y tendrá alcance internacional en 2026, con fechas ya confirmadas, entre ellas el 14 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid.