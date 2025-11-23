Netflix: el relato de manipulaciones y oscuros secretos que ya es un fenómeno mundial

En Rotten Tomatoes alcanza un 84 % de aprobación entre críticos, mientras que Metacritic le otorga un puntaje de 71/100.

Netflix sumó en noviembre la nueva serie de relatos de manipulaciones y oscuros secretos que ya es fenómeno mundial: La bestia en mí.

Protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys, la producción crea un electrizante juego de gato y ratón que explora las fronteras entre el mal externo y la bestia interior.

En Rotten Tomatoes alcanza un 84 % de aprobación entre críticos, mientras que Metacritic le otorga un puntaje de 71/100, señalando revisiones “generalmente favorables”.

¿De qué se trata La bestia en mí, el nuevo fenómeno mundial de Netflix?

La bestia en mí narra la historia de Aggie Wiggs, una escritora cuya vida quedó paralizada tras la trágica muerte de su hijo Cooper en un accidente de tránsito. Incapaz de retomar su oficio, se recluye en su hogar y abandona sus sueños literarios, sumergida en un duelo que la consume.

Su rutina se ve sacudida por la llegada de un nuevo vecino: Nile Jarvis, un magnate inmobiliario con un pasado inquietante, quien se mudó a la mansión contigua a la de Wiggs con su segunda esposa, Nina, después de que su primera desapareciera misteriosamente.

“Este misterio de asesinato de ocho episodios, con un reparto ideal, un ritmo impecable y diabólicamente adictivo. Es una de las series con más suspenso del año”, destacó la crítica Debra Birnbaum en Goldderby.

Impulsada por un deseo de recrear su vida profesional, Aggie decide escribir la biografía de Nile, convencida de que allí hay una "historia que vale la pena", pero su interés pronto se transforma en obsesión: ¿es Nile un asesino?

Lo que en principio parece un “proyecto literario” se convierte en una peligrosa espiral, donde la escritora se alía en secreto con el FBI, con la esperanza de exponer la verdad sobre el destino de la exesposa de su flamante vecino. A medida que se interna más en su mundo, descubre que no solo él esconde monstruos, sino que ella misma lleva una oscuridad latente.

Sin revelar todos los giros, el desenlace de La bestia en mí ofrece una confrontación explosiva: confesiones, grabaciones secretas y un arresto público.

Ficha técnica de La bestia en mí