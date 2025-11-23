Está protagoniza Denzel Washington, fue un fracaso en cines y ahora arrasa en Netflix

Ambientada en la década de 1990 en Los Ángeles, la historia sigue a Joe “Deke” Deacon, un alguacil de condado marcado por un pasado traumático vinculado a un caso sin resolver.

Netflix cuenta con uno de los thrillers policiales de corte clásico que apuesta por el suspenso psicológico y la tensión narrativa antes que por los efectos espectaculares: Pequeños secretos.

Dirigida por John Lee Hancock y protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, la producción propone una reflexión incómoda sobre la obsesión, la culpa y el peso de los detalles aparentemente insignificantes dentro de una investigación criminal.

¿De qué se trata Pequeños secretos?

Ambientada en la década de 1990 en Los Ángeles, la historia sigue a Joe “Deke” Deacon, un alguacil de condado marcado por un pasado traumático vinculado a un caso sin resolver. Lo que inicia como un viaje rutinario para recoger pruebas en la ciudad termina transformándose en un reencuentro doloroso con viejos fantasmas. Allí se topa con Jim Baxter, un joven detective ambicioso y meticuloso que lleva adelante la investigación de una serie de asesinatos que recuerdan demasiado al caso que destruyó la carrera de Deacon.

"Un thriller nostálgico muy bien armado, Pequeños secretos resulta profundamente familiar para los fanáticos del género, para bien y para mal”, reseñó el portal Rotten Tomatoes.

Estrenada en enero de 2021, fue un fracaso. Sin embargo, ahora arrasa en Netflix, al ubicarse como la tercera más vista en Argentina y top 10 en países como Bolivia, Brasil, Bahamas y Chile, entre otras.

Ficha técnica de Pequeños secretos