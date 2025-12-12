Cientos de cigüeñas son halladas muertas cerca de Madrid en medio de ola de gripe aviar

Brote de gripe aviar en la Comunidad de Madrid

Las autoridades españolas detectaron cuatro brotes de gripe aviar en aves silvestres en el centro de la Comunidad de Madrid, donde los agentes forestales recogieron cientos de cigüeñas muertas en las últimas semanas, entre ellas más de un centenar en las últimas 24 horas.

Los brotes forman parte de un aumento sin precedentes de los casos de gripe aviar en toda Europa esta temporada, con miles de casos de aves silvestres en 29 países, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

El Gobierno regional madrileño dijo en un comunicado que ninguna granja avícola comercial se ha visto afectada hasta el momento y que no existe ningún riesgo grave para los seres humanos, e indicó que los cadáveres están siendo retirados con estrictas medidas de bioseguridad para evitar una mayor propagación del virus.

Se cree que las cigüeñas, aves migratorias que llegan del norte de Europa, son portadoras del virus.

La gripe aviar, que es altamente patógena, ha obligado al sacrificio de cientos de millones de aves de granja en todo el mundo en los últimos años, afectando al suministro de alimentos y aumentando los precios. Los casos humanos siguen siendo raros.

"Viendo cómo se está comportando el brote tanto en España como en el resto de Europa, no hay un grave riesgo para la salud humana, en el sentido de que no ha habido ningún caso de transmisión a seres humanos", dijo a Reuters Miguel Higueras Ortega, jefe de operaciones forestales en Madrid.

Añadió que los brotes no parecen suponer una amenaza medioambiental por el momento.

Con información de Reuters