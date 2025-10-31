EN VIVO
Estrenos de series y películas en Prime Video en noviembre 2025: las mejores recomendaciones

Prime Video se prepara para recibir noviembre con títulos imperdibles. 

31 de octubre, 2025 | 14.10

Prime Video prepara un mes de noviembre repleto de lanzamientos para todos los gustos. Entre series, películas y producciones internacionales, la plataforma apostará por el suspenso psicológico, los romances juveniles y el terror sobrenatural, además de grandes regresos de éxitos europeos. Este mes se estrenan producciones muy esperadas como Dime tu nombre, Maxton Hall: Un mundo entre nosotros, Malicia y la serie animada The Mighty Nein.

"The Mighty Nein", disponible en Prime Video.

Los estrenos más esperados de Prime Video

  • Dime tu nombre – 1 de noviembre. Esta serie española combina terror y crítica social. Ambientada en un pueblo rural en 1997, muestra cómo la convivencia entre inmigrantes marroquíes y vecinos locales se ve alterada por una presencia oscura en una aldea abandonada. Es un relato inquietante sobre los prejuicios y los miedos del pasado que resurgen.

  • Encantado de no conocerte –  3 de noviembre. La comedia romántica surcoreana sigue a una periodista política que, tras ser transferida a la sección de espectáculos, se cruza con un actor en decadencia que busca redimirse. Humor, química y crítica al mundo del entretenimiento se combinan en una historia ligera pero con corazón.

 

  • Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Temporada 2) – 7 de noviembre. Vuelve el fenómeno juvenil alemán que conquistó a los fans del drama adolescente. La historia continúa explorando los conflictos amorosos y de clase en una universidad británica de élite, con nuevos personajes y giros inesperados.

  • Malicia – 14 de noviembre. Protagonizada por David Duchovny, Jack Whitehall y Carice van Houten, este thriller psicológico sigue a un joven tutor que se involucra con una familia griega adinerada y termina atrapado en una red de manipulación y secretos. Estilo elegante, tensión constante y atmósfera inquietante.

  • The Mighty Nein – 19 de noviembre. Serie animada basada en el universo de Vox Machina y en el fenómeno Critical Role. Un grupo de aventureros inadaptados debe salvar el mundo de un artefacto mágico que amenaza con destruirlo todo. Ideal para fanáticos de la fantasía y los juegos de rol.

 

Estrenos por fecha en Prime Video

1 de noviembreDecime tu nombre (serie de terror española)
3 de noviembreEncantado de no conocerte (serie surcoreana romántica)
5 de noviembreEn busca de Joy (película dramática)
7 de noviembreMaxton Hall: Un mundo entre nosotros – Temporada 2
10 de noviembreFamilia Murciélago (comedia animada)
12 de noviembreCita a ciegas (película romántica)
14 de noviembreMalicia (serie de suspenso)

14 de noviembreBelén (película argentina)
18 de noviembreLa que se avecina – Temporada 16
19 de noviembreLos Poderosos Nueve (serie animada de fantasía)
26 de noviembreAsiento mortal (thriller)
27 de noviembreLos placeres del jardín (drama británico)
28 de noviembreSin oxígeno (película de supervivencia)

 

