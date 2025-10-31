Estrenos de series y películas en Prime Video en noviembre 2025: las mejores recomendaciones

El catálogo de Prime Video para noviembre de 2025.

Prime Video prepara un mes de noviembre repleto de lanzamientos para todos los gustos. Entre series, películas y producciones internacionales, la plataforma apostará por el suspenso psicológico, los romances juveniles y el terror sobrenatural, además de grandes regresos de éxitos europeos. Este mes se estrenan producciones muy esperadas como Dime tu nombre, Maxton Hall: Un mundo entre nosotros, Malicia y la serie animada The Mighty Nein.

"The Mighty Nein", disponible en Prime Video.

Los estrenos más esperados de Prime Video

Dime tu nombre – 1 de noviembre. Esta serie española combina terror y crítica social. Ambientada en un pueblo rural en 1997, muestra cómo la convivencia entre inmigrantes marroquíes y vecinos locales se ve alterada por una presencia oscura en una aldea abandonada. Es un relato inquietante sobre los prejuicios y los miedos del pasado que resurgen.

Encantado de no conocerte – 3 de noviembre. La comedia romántica surcoreana sigue a una periodista política que, tras ser transferida a la sección de espectáculos, se cruza con un actor en decadencia que busca redimirse. Humor, química y crítica al mundo del entretenimiento se combinan en una historia ligera pero con corazón.

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Temporada 2) – 7 de noviembre. Vuelve el fenómeno juvenil alemán que conquistó a los fans del drama adolescente. La historia continúa explorando los conflictos amorosos y de clase en una universidad británica de élite, con nuevos personajes y giros inesperados.

Malicia – 14 de noviembre. Protagonizada por David Duchovny, Jack Whitehall y Carice van Houten, este thriller psicológico sigue a un joven tutor que se involucra con una familia griega adinerada y termina atrapado en una red de manipulación y secretos. Estilo elegante, tensión constante y atmósfera inquietante.

The Mighty Nein – 19 de noviembre. Serie animada basada en el universo de Vox Machina y en el fenómeno Critical Role. Un grupo de aventureros inadaptados debe salvar el mundo de un artefacto mágico que amenaza con destruirlo todo. Ideal para fanáticos de la fantasía y los juegos de rol.

Estrenos por fecha en Prime Video

1 de noviembre → Decime tu nombre (serie de terror española)

3 de noviembre → Encantado de no conocerte (serie surcoreana romántica)

5 de noviembre → En busca de Joy (película dramática)

7 de noviembre → Maxton Hall: Un mundo entre nosotros – Temporada 2

10 de noviembre → Familia Murciélago (comedia animada)

12 de noviembre → Cita a ciegas (película romántica)

14 de noviembre → Malicia (serie de suspenso)



14 de noviembre → Belén (película argentina)

18 de noviembre → La que se avecina – Temporada 16

19 de noviembre → Los Poderosos Nueve (serie animada de fantasía)

26 de noviembre → Asiento mortal (thriller)

27 de noviembre → Los placeres del jardín (drama británico)

28 de noviembre → Sin oxígeno (película de supervivencia)