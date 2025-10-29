Los estrenos en HBO Max en noviembre 2025: las series y películas que llegan a la plataforma

Con la llegada de noviembre el catálogo de HBO Max se actualiza y suma nuevas producciones. Con algunos grandes clásicos del cine, como Interstellar o La terminal, y nuevos producciones originales, la plataforma incorpora películas, documentales y series perfectas para maratonear.
Noviembre 2025: HBO Max suma nuevas producciones a la plataforma
En noviembre la plataforma de streaming sumará nuevas series originales, documentales basados en hechos reales y otras producciones para que los usuarios puedan disfrutar. Entre ellas se encuentran:
2 de noviembre: Harry Potter: Magos pasteleros
Con la conducción de James y Oliver Phelps, los gemelos Weasley de las películas de Harry Potter, vuelve este concurso de pasteleros profesionales. Durante el programa parejas de pasteleros crean fascinantes piezas comestibles inspirados en la saga de magos en los estudios Leavesden de Inglaterra, donde se filmaron las películas.
3 de noviembre: I LOVE LA
Esta nueva serie original de HBO está ambientada en Los Ángeles y aborda la historia de un grupo de amigos que buscan equilibrar el amor y sus aspiraciones profesionales. Creada y protagonizada por Rachel Sennott, cuenta con la actuación protagónica de Josh Hutcherson, Odessa A’zion y True Whitaker. La producción logra combinar el drama, con un humor hilarante y reflexiones profundas sobre las nuevas generaciones. Cuenta con ocho capítulos que saldrán por semana.
14 de noviembre: La marquesa de Merteuil
La serie francesa también es una producción original y es la adaptación libre de la novela Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Este drama histórico se centra en los secretos de la alta sociedad y muestra cómo Isabella de Merteuil se convertirá en la villana de muchos al intentar llegar a la cima del poder. Está protagonizada por Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste y Lucas Bravo.
Una por una las películas que llega a HBO Max en noviembre 2025
La plataforma también incorporará a su catálogo otras producciones entre los que se encuentran grandes clásicos. Estas son:
- 1 de noviembre: Saga Loca Academia de Policía
- 11 de noviembre: Interstellar
- 15 de noviembre: Trilogía Resacón en Las Vegas
- 20 de noviembre: 20.000 especies de abejas
- 27 de noviembre: La terminal y Atrápame si puedes
- 29 de noviembre: Uno, Equis, Dos
- 30 de noviembre: Erin Brokovich
En noviembre HBO suma nuevos documentales
También la plataforma incorpora nuevas series y películas documentales basadas en hechos reales y con material inédito. Estas son:
- My Ayrton by Adriane Galisteu: se trata de una serie documental que cuenta la historia de la exmodelo, actriz y empresaria Adriane Galisteu, exnovia del reconocido piloto de la Fórmula 1 Ayrton Senna. Se estrena el 6 de noviembre.
Otro de los grandes documentales que llegan a la plataforma es "My Ayrton by Adriane Galisteu"
- Expediente Vallecas: este documental paranormal explora el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 17 años que muere de manera extraña en lo que parece ser un fenómeno paranormal. Se trata de uno de los casos más famosos de España. La producción aborda la pesadilla de su familia y se mete en el terreno del terror y lo psicológico. Se estrena el 7 de noviembre.