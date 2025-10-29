Los estrenos en HBO Max en noviembre 2025: las series y películas que llegan a la plataforma

Con la llegada de noviembre el catálogo de HBO Max se actualiza y suma nuevas producciones. Con algunos grandes clásicos del cine, como Interstellar o La terminal, y nuevos producciones originales, la plataforma incorpora películas, documentales y series perfectas para maratonear.

Noviembre 2025: HBO Max suma nuevas producciones a la plataforma

En noviembre la plataforma de streaming sumará nuevas series originales, documentales basados en hechos reales y otras producciones para que los usuarios puedan disfrutar. Entre ellas se encuentran:

2 de noviembre: Harry Potter: Magos pasteleros

Con la conducción de James y Oliver Phelps, los gemelos Weasley de las películas de Harry Potter, vuelve este concurso de pasteleros profesionales. Durante el programa parejas de pasteleros crean fascinantes piezas comestibles inspirados en la saga de magos en los estudios Leavesden de Inglaterra, donde se filmaron las películas.

3 de noviembre: I LOVE LA

Esta nueva serie original de HBO está ambientada en Los Ángeles y aborda la historia de un grupo de amigos que buscan equilibrar el amor y sus aspiraciones profesionales. Creada y protagonizada por Rachel Sennott, cuenta con la actuación protagónica de Josh Hutcherson, Odessa A’zion y True Whitaker. La producción logra combinar el drama, con un humor hilarante y reflexiones profundas sobre las nuevas generaciones. Cuenta con ocho capítulos que saldrán por semana.

14 de noviembre: La marquesa de Merteuil

La serie francesa también es una producción original y es la adaptación libre de la novela Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Este drama histórico se centra en los secretos de la alta sociedad y muestra cómo Isabella de Merteuil se convertirá en la villana de muchos al intentar llegar a la cima del poder. Está protagonizada por Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste y Lucas Bravo.

Una por una las películas que llega a HBO Max en noviembre 2025

La plataforma también incorporará a su catálogo otras producciones entre los que se encuentran grandes clásicos. Estas son:

1 de noviembre: Saga Loca Academia de Policía

11 de noviembre: Interstellar

15 de noviembre: Trilogía Resacón en Las Vegas

20 de noviembre: 20.000 especies de abejas

27 de noviembre: La terminal y Atrápame si puedes

29 de noviembre: Uno, Equis, Dos

30 de noviembre: Erin Brokovich

En noviembre HBO suma nuevos documentales

También la plataforma incorpora nuevas series y películas documentales basadas en hechos reales y con material inédito. Estas son: