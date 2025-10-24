Terror, tensión psicológico y escenas sobrenaturales: así es el tanque escondido en Prime Video

Amazon Prime Video encierra en su catálogo de octubre uno de los tanques de terror pocos conocidos, pero de una puntuación casi perfecta: Presencia. Dirigida por Steven Soderbergh y escrita por David Koepp, la producción estrenada en el Festival de Sundance 2024, combina tensión psicológica y escenas sobrenaturales que le valieron la clasificación de "cámara fantasma fascinante" por periódicos de renombre como el británico The Guardian.

Con un presupuesto de alrededor de 2 millones de dólares y un planteamiento visual poco habitual, Presencia se despliega con sobriedad y extrañeza, dejando huella tanto en quienes la reciben como en quienes la rechazan.

¿De qué se trata Presencia?

La historia arranca con la familia Payne, integrada por Rebekah, Chris y sus dos hijos adolescentes, Tyler y Chloe, mudándose a una casa suburbana, aparentemente tranquila. Sin embargo, muy pronto empiezan a manifestarse situaciones que no pertenecen del orden cotidiano: una Presencia invisible que acecha, observa y pone en tensión el vínculo familiar.

Con un 88% de aprobación en Rotten Tomatoes, el filme es una de esas joyas del cine de terror que casi nadie vio venir gracias a que se erige como “el thriller espectral de combustión lenta reafirma que Soderbergh juega con la forma tan hábilmente como cambia de género”.

La elección visual de Presencia también es un factor determinante en su resultado final: largos planos secuencia que recorren los espacios vacíos de la casa, cámaras que acechan por las esquinas, ausencia casi total de cortes tradicionales, arrastran al espectador a una experiencia inquietante, no por sustos abruptos, sino por la tensión sostenida.

Ficha técnica de Presencia