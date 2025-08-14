Julieta Prandi se pronunció con contundencia en Telefe.

Julieta Prandi salió al aire el el ciclo A la Barbarossa de Telefe tras la condena a 19 de prisión al padre de sus hijos. En la entrevista, la modelo fue consultada por la hija que tiene el condenado con su actual pareja y ella ubicó a la panelista con un discurso sobre cómo comunicar en este tipo de casos.

Analía Franchín fue la miembro del ciclo de Georgina Barbarossa que le consultó a Prandi por la nueva familia de su ex y por eso recibió una contundente respuesta de la actriz. "Te quiero preguntar, vos tenés hijos con él y tiene hijos con otra... es muy difícil pararse de madre que hoy tiene una bebita de 20 días. En este sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena?", soltó la panelista.

"Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho, tu empatía para conmigo ha sido cero, y sos la única en esa mesa que está preguntándome que me ponga en la piel de esa bebita, de esa familia. Me sorprende de verdad que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende su nuevo abogado o de 'pobre' la nueva esposa. No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia", comenzó su respuesta Prandi. Por su parte, Franchín soltó: "Lo que estoy preguntando es porque el abogado dijo en esta mesa que es muy probable que pidan la domiciliaria porque tiene una bebita de 20 días".

"Mirá ¿Quéres que te diga lo que pienso de este ser nefasto que estuvo en el juicio? Que, incluso, tuvo una bebita estratégicamente para tener este recurso también, hasta ese nivel. Yo conozco de quien estoy hablando. Padecí 20 años a este enfermo y, lo que te puedo decir, es que hasta eso está calculado en su vida. Yo tengo que ponerme a pensar en mi. No hay lugar para que tenga que ponerme a pensar en la otra familia. Imaginate lo que me destrozaron la vida a mí", cerró Prandi.

El cruce de Nancy Pazos y Analía Franchín en A la Barbarossa

Analía: "Hay una cosa que es real también: mucha gente va a un trabajo y cuando la querés poner en blanco prefiere que no para seguir cobrando el plan"

Nancy: "Porque no le alcanza"

Analía: "A todos no le alcanza. A ninguno le alcanza, al que está en blanco tampoco"

N: "Pero justamente es porque no le alcanza. por eso el mismo gobierno intentó...."

A: "Pero no deja de ser algo ilegal"

N: "Tan ilegal como los empresarios que no pagan impuestos y que contratan grandes estudios para evadir"

A: "Por supuesto, pero estamos hablando de la parte social ahora"

N: "Sí, estamos hablando de la parte social y estás contando las costillas de los pobres. ¡No tenés derecho!"

A: "Dejá de analizarme a mí. Yo estoy hablando con Juan y no le estoy contando las costillas a nadie"

Georgina: "Paren, paren, paren. Juan, contestale a Analía por favor"

Analía: "Gracias, Georgina"