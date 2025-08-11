Escándalo: echaron a una de las figuras más emblemáticas de Telefe

Tras muchísimos éxitos en Telefe, echaron a una de las figuras más emblemáticas del canal.

Una de las figuras de Telefe fue desvinculada en los últimos días y hay conmoción en la televisión argentina. La noticia fue confirmada por Ignacio Rodríguez, periodista de C5N, asegurando que el hombre en cuestión pasará directamente a trabajar en América TV.

Eugenio Gorkin, reconocido como uno de los dirigentes más emblemáticos de Gran Hermano, fue desvinculado recientemente de Telefe, generando asombro tanto en el canal como en el público. Tras años al frente de la dirección técnica del reality más exitoso de Argentina, su partida impactó a muchos en la industria.

Su nombre resonaba siempre en los programas, ya que figuras como Susana Giménez y Santiago del Moro solían agradecerle públicamente su trabajo. “Quiero agradecer a Eugenio por todo lo que le dio esta temporada a la casa más famosa del mundo”, dijo Del Moro en la final, aludiendo tácitamente al cierre de su etapa.

De Telefe a América TV, sin escalas: el nuevo trabajo de Eugenio Gorkin

La sorpresa mayor no solo fue su salida, sino su inesperado desembarco en América TV, donde asumirá la dirección de Trato Hecho, un nuevo ciclo conducido por Santiago Maratea y producido por Mandarina. El programa se estrenará el próximo lunes a las 22:00. En América TV reconocen que hubo incertidumbre sobre la viabilidad del show, incluso se planteó su cancelación. No obstante, los recursos ya invertidos y los compromisos con la productora aseguraron su continuidad.

Detrás de las cámaras, este cambio representa un giro notable: Gorkin, ganador de múltiples premios Martín Fierro, deja un formato intenso como Gran Hermano, que exige operar decenas de cámaras en tiempo real, por uno más relajado y menos exigente desde lo técnico. Aun así, su traslado es considerado uno de los grandes movimientos del año televisivo, y muchos confían en que su aporte será clave para el éxito del nuevo programa.