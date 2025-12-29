Un histórico del folklore denunció al Festival de Cosquín: "Extorsionado".

El Festival de Cosquín, histórico encuentro entre los artistas y los amantes del folklore, sigue acumulando problemas de cara a su próxima edición del 24 de enero al 1 de febrero del 2026. Ahora, quien levantó la voz fue el cantor popular Sergio Galleguillo con una denuncia contra la comisión organizadora.

Sergio Galleguillo, emblema del folklore en La Rioja, dio una entrevista al programa radial Folklore y Tradición (Somos Lovest) y expresó su descontento con los organizadores de la 66º edición de Cosquín, asegurando que no será de la partida en los festejos: "Yo a Cosquín lo amo como festival, pero estoy en contra de los malos tratos de la comisión que está ahí y no pide disculpas. Cuando esta comisión se vaya, yo voy a volver".

Ante la pregunta del conductor Santiago Tucumán, Galleguillo habló sobre las faltas que cometió la comisión de Cosquín que lo llevaron a decir adión al festival: "Se han portado muy mal conmigo. Fui sin honorarios míos para regalarle una parte mía a Cosquín y ellos hicieron unas promesas, pero me bajaron. Me siento extorsionado, me siento estafado".

Sergio Galleguillo anunció su retiro del folklore

Meses atrás Galleguillo había anunciado que estaba planificando su retiro de los escenarios cuando cumpla 60 años. "Lo vivo con mucha emoción y la conciencia de que mi camino se va acortando. Tengo 56 años y sé que a los 60 me quiero retirar. Si algo aprendí de mi viejo fue su frase de que hay que saber retirarse de los lugares a tiempo", sostuvo.

Desde sus comienzos en los años noventa con Los Amigos y luego con Los Algarroba.com, hasta su exitosa carrera solista, Sergio Galleguillo logró consolidar un sello propio que combina chacareras, zambas y carnavalitos. Su presencia en festivales como Cosquín y Jesús María lo transformó en un símbolo cultural y uno de los artistas más convocantes del folklore argentino.