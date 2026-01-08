Festival Jesús María: cómo pedir la devolución de las entradas del jueves 8 de enero

La primera noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se canceló por el clima y las entradas para este jueves 8 de enero no se podrán utilizar en otras fechas del evento. Descubrí cómo y dónde podés reclamar la devolución del dinero.

Festival Jesús María: cómo pedir el reintegro de las entradas que eran para el 8 de enero

La forma de reintegro dependerá de la modalidad de compra de las entradas

Desde la organización, remarcaron que las entradas que eran para este jueves 8 de enero no servirán para otras fechas del Jesús María. Sin embargo, el público puede devolverlas de manera presencial o virtual y recibir un reintegro del dinero.

La devolución del precio de la entrada depende del medio de pago y del canal por donde las compraste:

Reclamo presencial

En caso de haber comprado en las boleterías del Anfiteatro y haber pagado en efectivo tenés que acercarte a la boletería 12 en las siguientes fechas:

Jueves 8, hasta las 22.

hasta las 22. Viernes 9, de 10 a 13.

Reclamo virtual

Si compraste por boletería del Festival y pagaste con Modo o Mercado Pago.

Si compraste en los puntos de venta de Paseshow y abonaste con Modo o Mercado Pago o en efectivo.

Si las adquiriste a través de la web de Paseshow con cualquier medio de pago.

En todos esos casos tenés que completar el formulario online oficial del Festival Jesús María y solicitar la devolución del dinero. "Si querés, podés optar por no solicitar la devolución y dejar tu entrada como donación para las cooperadoras escolares, como era el sentido de esta noche", señalaron desde el festival.

¿Por qué cancelaron la primera noche del Festival Jesús María?

La organización del festival anunció la cancelación de la primera noche de la 60° edición por las condiciones climáticas. Juan López, el presidente de la Comisión del evento, confirmó la noticia. Este jueves iban a tocar artistas reconocidos como Destino San Javier y Los Nombradores del Alba, entre otros artistas. Las alertas naranja y amarilla por tormenta que rigen en Córdoba fueron los factores claves para la medida.

"La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy, jueves 8 de enero, queda suspendida", comunicó el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en las redes sociales.