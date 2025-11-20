Locura y avalanchas de gente por descuentos de hasta el 70% en un reconocido polo comercial.

Es tradición que los argentinos que no viajan a Europa o a los Estados Unidos para comprar más barato, sí elijan destinos más cercanos como Chile. Pero ahora se ha descubierto una nueva meta de compras para aquellos que buscan las mejores ofertas: se trata de Ciudad del Este, segunda ciudad más poblada de Paraguay y un importante centro comercial en la frontera con Brasil y Argentina.

Este jueves empezó el Black Friday en Ciudad del Este y ya hay videos que circulan en las redes donde se ven "escenas de tumulto" de personas para llegar a los descuentos de hasta el 70% del valor final de los productos. El Black Friday se extenderá hasta el domingo 23 de noviembre y según datos aportados por la edición central del noticiero de América TV ya cruzaron "más de 20.000 mil personas" para "irse de shopping".

Los comercios que participan en el Black Friday de Ciudad del Este, polo comercial elegido por los argentinos que buscan calidad al mejor precio, ofrecerán jugosas ofertas en rubros de tecnología, moda, perfumería y electrodomésticos. Armando Ghazaoui, dirigente del gremio comercial, declaró al portal ADNdigital sus expectativas para esta edición y sostuvo: “Creemos que llegaremos a unos 300 mil visitantes".

Entre los productos en descuento se pueden conseguir electrodomésticos, ropa y artículos del hogar. Precisamente, hay muchas personas que cruzan para comprar productos que acá no se consiguen o que tienen un precio bastante alto como los termos Stanley o marcas específicas de indumentaria.

Un dato importante para quienes deseen aprovechar las ofertas

La apertura oficial está estipulada para las 08:00 de cada día (hasta el domingo 23 de noviembre) en la zona primaria del Puente de la Amistad, donde se recibirá a los visitantes y turistas, muchos de ellos argentinos que buscan descuentos ante los precios caros que se manejan en buena parte de los comercios locales, en productos de los citados rubros.