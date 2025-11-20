Mercado Libre lanzó su propio Plan Canje de celulares dentro de su plataforma.

Con los precios de la tecnología por las nubes, cambiar el smartphone se convirtió en una misión casi imposible para muchos argentinos. Sin embargo, Mercado Libre activó una herramienta que puede aliviar bastante el gasto si tenés el celular pidiendo cambio y el bolsillo ajustado. Se trata del “Plan Canje”, que se realiza 100% online y que permite entregar un equipo usado como parte de pago y recibir un reintegro de hasta $700.000 por la compra de uno nuevo.

El sistema no es un descuento directo en el momento de la compra, sino un reintegro posterior. Primero, se debe cotizar el celular actual dentro de la plataforma de Mercado Libre, donde hacen algunas preguntas clave: ¿Prende? ¿La pantalla está sana? ¿Le andan los botones? Con esa información, el sistema muestra un valor estimado del celular usado. Cabe mencionar que los dispositivos que aplican para el beneficio tienen un logo activo de "plan canje" en la publicación.

Allí, si el usuario está de acuerdo con la cifra, puede avanzar con la compra del equipo nuevo (a precio completo). Luego, una vez que llega el nuevo dispositivo, se tiene que empaquetar el viejo, pegarle una etiqueta que brinda Mercado Libre y despacharlo por correo. Cuando el equipo usado llega al centro de revisión y chequean que todo esté en condiciones, se acredita el monto cotizado en la cuenta de Mercado Pago.

“La entrega del dispositivo usado es muy fácil y es sin costo en cualquier sucursal de Andreani, lo que garantiza un envío seguro para su revisión. Si el estado del celular no coincide con lo declarado, se ofrece una nueva cotización. En caso de no aceptarla, el equipo se devuelve sin costo. Este beneficio ya funciona en todo el país, excepto en Tierra del Fuego”, explicó Mercado Libre en su sitio web oficial.

Algunos de los celulares adheridos al Plan Canje de Mercado Libre.

Estos son los tres celulares más vendidos en Mercado Libre

En noviembre de 2025, la demanda se concentra en equipos celulares de gama de entrada y media, con buen almacenamiento, marcas reconocidas y precios accesibles. A continuación, te mostramos cuáles son los tres equipos celulares más vendidos en Mercado Libre.

1. Samsung Galaxy A06 (64 GB/4 GB) – $219.999

Un modelo de gama de entrada de Samsung que destaca por ofrecer un buen equilibrio. Cuenta con pantalla de 6,7 pulgadas, resolución HD+, procesador Helio G85, cámara principal de 50 MP, batería de 5.000 mAh y carga rápida de 25W. Es ideal para usuarios que buscan un smartphone para uso cotidiano (mensajería, redes sociales, consumo de video) sin gastar una fortuna.

2. Motorola Moto E15 (64 GB/2 GB) – $153.906

Este equipo pertenece a la gama de entrada más accesible. Aunque contará con solo 2 GB de RAM, lo compensa con un precio competitivo. Es una opción para quienes requieren funcionalidades básicas, como llamadas, mensajería, apps ligeras y consumo moderado de video. Su presencia en el top de ventas demuestra que los usuarios argentinos valoran cada vez más precio por encima de prestaciones ultraganadas.

3. Motorola Moto G05 (128 GB/4 GB) – $229.999

Una de las opciones más equilibradas del ranking: gran almacenamiento (128 GB) y 4 GB de RAM en un rango de precio accesible. Ideal para quienes quieren guardar muchas apps, fotos y videos sin preocuparse tanto por el espacio. Su presencia en el listado lo convierte en una opción muy recomendada para quienes buscan “valor por dinero”.