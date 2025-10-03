Mercado Libre lanza su propio Plan Canje de celulares: cómo aprovecharlo

El programa Plan Canje de Mercado Libre ya está disponible en todo el país (excepto Tierra del Fuego) y permite a cualquier usuario comprar un smartphone nuevo de las principales marcas y, al mismo tiempo, entregar su teléfono anterior para recibir una cotización instantánea. El monto puede alcanzar hasta $700.000, según el modelo y el estado del equipo a entregar, y se acredita en la cuenta de Mercado Pago del usuario.

Cómo funciona el Plan Canje paso a paso

Buscá celulares con Plan Canje: en Mercado Libre, los modelos que participan tienen el logo activo de "plan canje" visible en la publicación. Simulá la cotización: al elegir el celular, informás qué equipo usado vas a entregar y el sistema te muestra en el momento cuánto dinero podés recibir. Realizá la compra: completá la compra del equipo nuevo y seguí las instrucciones para preparar el envío del teléfono usado. Entregá tu celular en Andreani: el dispositivo se lleva sin costo a cualquier sucursal Andreani del país. El envío es seguro y permite que el equipo sea revisado. Validación y pago: si el estado del celular coincide con lo declarado, el monto acordado se acredita en tu Mercado Pago. Si la revisión detecta diferencias, te proponen una nueva cotización. Si no la aceptás, el teléfono se devuelve gratis.

Beneficio extra con Samsung

Desde el 30 de septiembre, Mercado Libre suma una promoción exclusiva: quienes compren un celular Samsung que tenga el aviso “Ahorrá con Plan Canje” pueden acceder a un descuento adicional de hasta $550.000, acumulable al valor a recibir por el equipo usado. Esto permite renovar tu smartphone por un modelo nuevo y sumar un ahorro extra.

Modelos y condiciones

Todos los equipos y publicaciones que participan tienen el logo de Plan Canje activo. Es fundamental que el equipo usado esté en funcionamiento y que los datos declarados coincidan con la revisión final. Los detalles de modelos elegibles para entregar y comprar, así como términos y condiciones completos, se pueden consultar en la web oficial de Mercado Libre.

Con esta propuesta, Mercado Libre apunta a facilitar la renovación tecnológica y fomentar el consumo responsable, integrando logística, pagos y descuentos para una experiencia de compra totalmente digital y sustentable.