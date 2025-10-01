WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde octubre 2025: la lista completa

WhatsApp exige sistemas operativos más recientes que permitan instalar sus actualizaciones

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en el mundo, dejará de funcionar en una serie de celulares a partir del 1º de octubre de 2025. La medida afectará a modelos con Android anteriores a la versión 4.4 y a iPhones que no estén actualizados a iOS 12 o superior. Esto significa que millones de dispositivos quedarán sin soporte oficial y no podrán recibir nuevas funciones ni parches de seguridad, lo que incrementa el riesgo de hackeos y pérdida de datos.

La decisión responde a la política de la plataforma de Meta, que busca mantener la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio. Para garantizarlo, WhatsApp exige sistemas operativos más recientes que permitan instalar sus actualizaciones. Desde octubre, solo podrán usar la app los smartphones con Android 5.0 en adelante o iOS 13 y posteriores.

Celulares que quedarán obsoletos para WhatsApp

En Android, varios modelos populares de hace más de una década quedarán fuera de soporte:

Samsung : Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Sony : Xperia M.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II (y sus variantes Dual), Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II, Optimus F3, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

Lenovo : A820.

Apple: los iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE y 6S Plus, junto con cualquier modelo con iOS 12 o anterior, dejarán de recibir soporte oficial desde marzo de 2025.

¿Qué pasa si tengo uno de estos celulares?

Aunque la app no se bloquee de inmediato, seguir usando WhatsApp en un dispositivo sin soporte no es recomendable. Los equipos quedarán vulnerables y no tendrán acceso a nuevas funciones. Por eso, la empresa sugiere migrar la cuenta a un celular más actual y, antes de hacerlo, realizar una copia de seguridad para no perder chats ni archivos importantes.

La recomendación final es clara: revisar qué versión del sistema operativo tiene tu smartphone y, si está en la lista de los obsoletos, planificar un recambio para seguir usando WhatsApp sin problemas de seguridad.