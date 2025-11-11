Plan Canje de Personal: cómo conseguir un nuevo celular más barato

El Plan Canje está disponible para los modelos que se venden en la Tienda Personal.

Personal relanzó su Plan Canje, una propuesta pensada para quienes quieren renovar su celular sin gastar de más. El sistema permite entregar tu teléfono usado como parte de pago y acceder a un equipo nuevo abonando solo la diferencia. De esta manera, los clientes pueden actualizar su dispositivo de forma más accesible y, al mismo tiempo, aprovechar descuentos y beneficios exclusivos.

El Plan Canje de Personal está disponible para los modelos que se venden en la Tienda Personal, incluyendo las marcas más populares: Xiaomi, Apple, Huawei, LG, Motorola y Samsung. Cada equipo tiene un valor estimado de canje según su modelo y estado, lo que permite calcular cuánto se descontará del precio final del nuevo celular. Si tu teléfono no figura entre los modelos habilitados, lamentablemente no podrá participar del programa.

Entre los beneficios más destacados del Plan Canje Personal, se encuentra la posibilidad de acceder a bonos de descuento adicionales si el cliente tiene el plan Conexión Total (una línea móvil de abono más un servicio de internet o Flow). Además, hay promociones exclusivas en productos Samsung, lo que hace aún más conveniente la renovación.

Para participar, el celular entregado debe cumplir con ciertas condiciones: tiene que estar en buen estado general, cargar correctamente, no haber sido denunciado como robado ni tener el IMEI bloqueado. También se exige que la pantalla funcione, el IMEI sea legible y que el equipo no presente roturas ni fallas graves.

Cómo cambiar el celular con el Plan Canje

El proceso es simple:

Verificá que tu celular esté dentro de las marcas y modelos admitidos. Comprobá que cumpla con los requisitos de funcionamiento y estado. Entregá tu equipo usado en Personal como parte de pago. Elegí tu nuevo celular y aboná la diferencia con descuento.

Con esta propuesta, Personal busca fomentar la renovación responsable de dispositivos, ofreciendo una alternativa económica y sustentable para sus clientes. Si estás pensando en cambiar tu teléfono, el Plan Canje Personal puede ser una buena oportunidad para hacerlo ahorrando y aprovechando beneficios exclusivos.