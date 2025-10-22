Plan Canje de Movistar: cómo conseguir un nuevo celular más barato

Si querés cambiar tu celular, podés canjearlo por uno nuevo.

Movistar Argentina ofrece el programa “Plan Canje”, que permite a los clientes cambiar su celular usado por uno nuevo, con la posibilidad de pagarlo en cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. El usuario simplemente consulta el valor de canje de su equipo, lo entrega si cumple con las condiciones y abona la diferencia para adquirir un smartphone 4G/5G nuevo, incluso de marcas como Samsung, ZTE, OPPO, Nubia o TCL.

El funcionamiento es sencillo: quien tenga un equipo usado (aunque no necesariamente comprado en Movistar) puede acercarse con él, verificar el valor y entregarlo en uno de los locales habilitados para el canje. Si el importe del equipo usado es igual o superior al del nuevo, directamente no se abonará nada más, o bien se acredita el excedente para utilizar en productos o servicios de Movistar. Además, este plan se puede combinar con otras promociones de la compañía.

Cómo funciona la promoción, paso a paso

Consultá el valor de tu equipo viejo: ingresá a la sección Plan Canje de Movistar, seleccioná marca y modelo para obtener una estimación. Verificá que el equipo usado cumpla condiciones: debe tener funcionamiento básico (encender, cargar, sin bloqueo IMEI) y no estar denunciado como robado. Seleccioná el nuevo smartphone: elegí el modelo que querés adquirir con tu línea Movistar o nueva línea. Acercate a un local habilitado para canje: en el centro de atención autorizado se formaliza la entrega del equipo usado y se aplica el descuento. Pagás la diferencia o nada: si el valor del equipo viejo es igual o mayor que el del nuevo, no se abona nada. Si es menor, se paga la diferencia, con financiamiento disponible según tarjeta y promociones vigentes. Mantenés tu línea: si ya sos cliente Movistar, conservás tu número. Si no, podés pasarte y aprovechar la oferta.

Los celulares disponibles para adquirir

Si bien no hay un listado oficial, fuentes de Movistar señalan que están incluidos equipos de marcas reconocidas en el mercado argentino como Samsung, Motorola, Xiaomi, entre otras. Ejemplos de modelos que suelen aparecer en la tienda Movistar (y que podrían estar sujetos al canje):

Samsung Galaxy S25 FE 5G 256 GB

ZTE Blade A55 5G 256 GB

Motorola Moto G35 5G

Samsung Galaxy A16 4G 128 GB

Samsung Galaxy A06 4G 64 GB

(Los precios, stock y condiciones pueden variar según disponibilidad y estado del equipo usado.)