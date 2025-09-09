¿Querés renovar tu celular? Así es el Plan Canje de Motorola

El Plan Canje Motorola permite a los usuarios acercarse a tiendas oficiales -flagship o en centros comerciales- y entregar un celular usado de cualquier marca como parte de pago. En pocos minutos, un asesor evalúa el dispositivo, te informa un valor estimado y te entrega un voucher instantáneo para comprar tu nuevo Motorola.
Es una solución práctica, que combina ahorro económico, acceso inmediato a un equipo actualizado y un enfoque sustentable, al darle una nueva vida a dispositivos en desuso.
Paso a paso para aprovecharlo
- Acercate a una Motorola Flagship Store (6 en CABA, 1 en Salta, 1 en Córdoba) o a uno de los 29 Motorola Stores en centros comerciales.
- Llevá el equipo que querés canjear, sin importar su marca. Incluso si está dañado (por ejemplo, con pantalla rota) y funciona bien, será considerado.
- El asistente revisará su estado funcional y estético y te dará un valor de voucher según el modelo y su condición.
- Podés usar ese voucher al instante para elegir entre todos los modelos de Motorola, desde los Moto G hasta los más avanzados como Moto Edge o Razr.
- Antes de llevar el equipo, recordá hacer un backup, eliminar contraseñas, restablecerlo a fábrica y sacar la SIM o tarjeta de memoria.
¿Por qué conviene y es más que un canje?
-
Podés cambiar tu celular de forma inmediata y sin complicaciones.
-
Te ahorrás tiempo y evitás buscar precios o venderlo por otros medios.
-
Es amigable con el ambiente: reacondicionar 1000 equipos puede reducir hasta 60 toneladas de CO₂.
-
Promueve una compra más consciente: tecnología nueva, menos residuos.
Con este Plan Canje, Motorola ofrece una alternativa moderna y práctica para quienes quieren renovar su teléfono sin esfuerzo, con precio justo y sentido ecológico.