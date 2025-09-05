EN VIVO
Motorola

Cómo aprovechar la IA de tu Motorola Edge 60

Motorola lanzó la nueva familia edge 60. La nueva línea de smartphones fusiona la IA en tareas concretas.

05 de septiembre, 2025 | 15.17

Motorola presentó en Argentina la nueva familia edge 60, una línea de smartphones que llega con un diferencial clave: la integración profunda de inteligencia artificial (IA) para simplificar el día a día. Con la ayuda de moto ai y alianzas con gigantes como Google, Meta, Microsoft y Perplexity, los dispositivos ofrecen funciones pensadas para aumentar la productividad, la creatividad y la comodidad de los usuarios.

La propuesta no se queda en el diseño premium o el hardware de última generación. El verdadero salto está en cómo los motorola edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion incorporan la IA en tareas concretas: desde mejorar automáticamente fotos y videos hasta generar playlists personalizadas, recomendar itinerarios o enviar contenido a la TV o la computadora con un simple comando de voz.

Los nuevos edge 60 llegan con cámaras de nivel profesional, potenciadas por el motor Photo Enhancement Engine y la IA de Motorola. Los modelos edge 60 pro y edge 60 cuentan además con las certificaciones Pantone Validated y Pantone SkinTone, únicas en la industria, que aseguran colores y tonos de piel realistas.

El edge 60 pro suma funciones exclusivas:

  • Group Shot, que combina varios fotogramas para que todos salgan con los ojos abiertos.

  • Mejoras de video en exposición, color, nitidez y audio.

Los nuevos Motorola edge 60 llegan con cámaras de nivel profesional.

Cómo funciona la IA de Motorola

La magia de moto ai se vuelve más proactiva con herramientas como:

  • Next Move, que sugiere pasos a seguir según lo que se ve en pantalla.

  • Playlist Studio, capaz de armar listas de reproducción basadas en actividades o estados de ánimo (compatible con Amazon Music).

  • Image Studio, que permite crear y editar imágenes, avatares o stickers con IA generativa.

  • Smart Connect, los usuarios pueden enviar lo que ven en el celular a una TV, tablet o computadora usando solo la voz.

La familia edge 60 suma además integración con Microsoft Copilot, la búsqueda avanzada de Perplexity (con tres meses gratis de Perplexity Pro), y compatibilidad con Meta Llama para resúmenes inteligentes de notificaciones. Además, incorpora una tecla dedicada en el edge 60 pro para activar moto ai en cualquier momento.

