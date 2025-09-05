Cómo aprovechar la IA de tu Motorola Edge 60

Motorola presentó en Argentina la nueva familia edge 60, una línea de smartphones que llega con un diferencial clave: la integración profunda de inteligencia artificial (IA) para simplificar el día a día. Con la ayuda de moto ai y alianzas con gigantes como Google, Meta, Microsoft y Perplexity, los dispositivos ofrecen funciones pensadas para aumentar la productividad, la creatividad y la comodidad de los usuarios.

La propuesta no se queda en el diseño premium o el hardware de última generación. El verdadero salto está en cómo los motorola edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion incorporan la IA en tareas concretas: desde mejorar automáticamente fotos y videos hasta generar playlists personalizadas, recomendar itinerarios o enviar contenido a la TV o la computadora con un simple comando de voz.

Los nuevos edge 60 llegan con cámaras de nivel profesional, potenciadas por el motor Photo Enhancement Engine y la IA de Motorola. Los modelos edge 60 pro y edge 60 cuentan además con las certificaciones Pantone Validated y Pantone SkinTone, únicas en la industria, que aseguran colores y tonos de piel realistas.

El edge 60 pro suma funciones exclusivas:

Group Shot , que combina varios fotogramas para que todos salgan con los ojos abiertos.

Mejoras de video en exposición, color, nitidez y audio.

Los nuevos Motorola edge 60 llegan con cámaras de nivel profesional.

Cómo funciona la IA de Motorola

La magia de moto ai se vuelve más proactiva con herramientas como:

Next Move , que sugiere pasos a seguir según lo que se ve en pantalla.

Playlist Studio , capaz de armar listas de reproducción basadas en actividades o estados de ánimo (compatible con Amazon Music).

Image Studio , que permite crear y editar imágenes, avatares o stickers con IA generativa.

Smart Connect, los usuarios pueden enviar lo que ven en el celular a una TV, tablet o computadora usando solo la voz.

La familia edge 60 suma además integración con Microsoft Copilot, la búsqueda avanzada de Perplexity (con tres meses gratis de Perplexity Pro), y compatibilidad con Meta Llama para resúmenes inteligentes de notificaciones. Además, incorpora una tecla dedicada en el edge 60 pro para activar moto ai en cualquier momento.