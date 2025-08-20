La nueva función de este celular Motorola para fotos de Instagram

Motorola lanzó una actualización que cambia la forma en que sus usuarios pueden compartir contenido en Instagram, especialmente con sus modelos de celulares más recientes como el razr 60 ultra y el edge 60 pro. Esta novedad permite aprovechar al máximo las capacidades fotográficas y de video directamente desde la popular red social.

En particular, el motorola razr 60 ultra ahora soporta el modo portátil para Instagram, lo que significa que quienes usen este dispositivo pueden sacar provecho de las posiciones Flex View de la cámara. Esto abre la puerta a capturar selfies sin usar las manos y grabar videos al estilo vlog, todo sin salir de la aplicación.

Además, gracias a la tecnología Ultra High Dynamic Range (UHDR), las fotos que se suban a Instagram desde el razr mantienen una calidad excepcional, con reflejos más brillantes, sombras profundas y tonos más completos. Esta optimización de terceros asegura que las imágenes tengan la misma calidad UHDR que se aprecia en el teléfono, incluso permitiendo capturar fotos UHDR directamente en la app de Instagram.

Por otro lado, los usuarios del motorola edge 60 pro también experimentan mejoras al tomar fotos con la aplicación nativa de Motorola. Ahora pueden compartir imágenes con colores ultra radiantes en Instagram, logrando publicaciones más atractivas y coloridas con facilidad.

Desde la famosa marca señalaron que estas novedades representan un avance importante para fotógrafos y creadores de contenido que buscan herramientas sencillas para mejorar sus publicaciones sin necesidad de aplicaciones externas. Del mismo modo, señalaron que la integración directa con Instagram facilita el proceso y eleva la calidad visual de las fotos y videos compartidos.

Usuarios del motorola edge 60 pro pueden tomar fotos y publicarlas en Instagram con los colores vivos de UHDR.

Motorola Edge 60 pro: características y precio

Ilumina cada toma : más luz, más detalle, más brillo. Captura imágenes impresionantes en cualquier entorno con el sensor Sony LYTIA™ 700C.

: más luz, más detalle, más brillo. Captura imágenes impresionantes en cualquier entorno con el sensor Sony LYTIA™ 700C. Calidad profesional sin habilidades necesarias : desde fotos nítidas hasta videos cinematográficos, el Photo Enhancement Engine y las nuevas mejoras de video hacen que cada momento luzca espectacular.

: desde fotos nítidas hasta videos cinematográficos, el Photo Enhancement Engine y las nuevas mejoras de video hacen que cada momento luzca espectacular. Retratos perfectos: enmarcá cada retrato como un profesional: ajusta el desenfoque, elige entre cuatro distancias focales y deja que Dynamic Bokeh cree una profundidad natural.

Este modelo en la página oficial de Motorola se consigue en $ 999.999, Además, hay hasta 12 cuotas sin interés y se puede financiar con dos tarjetas de crédito.